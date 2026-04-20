Xuxa demonstra apoio à Ana PaulaReprodução do Instagram/ vídeo

O Dia
Rio - Xuxa Meneghel demonstrou apoio à Ana Paula depois de ser mencionada pela jornalista no "Big Brother Brasil 26", na noite deste domingo (19). Finalista do reality show, a mineira, que foi informada sobre a morte do pai e decidiu permanecer no programa, relembrou quando a apresentadora comandou seu programa mesmo enfrentando um problema pessoal.  
"A Xuxa nunca teve medo de ser ela. Ela foi apresentar o programa e disse que tinha que ir mesmo... É muito forte", disse a veterana. Segundo os internautas, a ocasião que Ana se referiu foi em 2011, quando a mãe de Xuxa, que sofria de Parkinson, foi internada e mesmo assim a artista não faltou o trabalho. 
Xuxa compartilhou o vídeo do momento no Instagram, e escreveu: "Ana, eu queria te dar um abraço de coração com coração e deixar ele falar. Que você e sua família sintam as melhores energias pra vocês superarem essa perda!. E não se sinta sozinha nesse mundo, receba nosso carinho mais puro e verdadeiro, e se você me permitir, quero um dia te dar esse abraço". 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Xuxa (@xuxameneghel)