Lívia Andrade durante o ’Domingão’ - Reprodução de vídeo

Lívia Andrade durante o ’Domingão’Reprodução de vídeo

Publicado 20/04/2026 11:39

Rio - Lívia Andrade teve a vida amorosa exposta durante o "Domingão com Huck", da TV Globo. Luciano Huck revelou, durante uma interação com Ed Gama e Rafael Portugal, que ela está namorando o lutador de UFC Alex Poatan e que o romance começou no programa.

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"Toda semana alguém traz o namorado. A Lívia trouxe o Poatan e eu trouxe o Defante", afirmou Ed. Huck, então, revelou: "Se eles casarem, vai ser nesse palco, porque começou nessa cadeira... Ela está namorando o Poatan".



Lívia desconversou. "Eu estou fazendo aula de defesa pessoal, treinando pra caramba. Estou suando, malhando. Sabe aquela malhação? Então". "Toda semana alguém traz o namorado. A Lívia trouxe o Poatan e eu trouxe o Defante", afirmou Ed. Huck, então, revelou: "Se eles casarem, vai ser nesse palco, porque começou nessa cadeira... Ela está namorando o Poatan".Lívia desconversou. "Eu estou fazendo aula de defesa pessoal, treinando pra caramba. Estou suando, malhando. Sabe aquela malhação? Então".

Considerado um dos principais nomes do MMA, Alex "Poatan" Pereira participou do programa em março deste ano. Na ocasião, ele relembrou sua trajetória em sua carreira e sua luta contra o alcoolismo.



