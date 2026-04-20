Lívia Andrade durante o ’Domingão’Reprodução de vídeo

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Rio - Lívia Andrade teve a vida amorosa exposta durante o "Domingão com Huck", da TV Globo. Luciano Huck revelou, durante uma interação com Ed Gama e Rafael Portugal, que ela está namorando o lutador de UFC Alex Poatan e que o romance começou no programa. 
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Lívia Andrade durante o 'Domingão' - Reprodução de vídeo
Lívia Andrade durante o 'Domingão' - Reprodução de vídeo
Luciano Huck confirma relacionamento entre apresentadora e lutador - Reprodução/Instagram
Lívia Andrade e lutador tem relacionamento confirmado por Huck - Reprodução/Instagram
Relacionamento de Lívia Andrade e Poatan é comentado em


"Toda semana alguém traz o namorado. A Lívia trouxe o Poatan e eu trouxe o Defante", afirmou Ed. Huck, então, revelou: "Se eles casarem, vai ser nesse palco, porque começou nessa cadeira... Ela está namorando o Poatan". 

Lívia desconversou. "Eu estou fazendo aula de defesa pessoal, treinando pra caramba. Estou suando, malhando. Sabe aquela malhação? Então". 
Considerado um dos principais nomes do MMA, Alex "Poatan" Pereira participou do programa em março deste ano. Na ocasião, ele relembrou sua trajetória em sua carreira e sua luta contra o alcoolismo. 