Andreia Sadi, Leo Fuchs, Flora Gil, Gilberto Gil e Fernanda Montenegro em foto - Reprodução / Instagram

Andreia Sadi, Leo Fuchs, Flora Gil, Gilberto Gil e Fernanda Montenegro em fotoReprodução / Instagram

Publicado 20/04/2026 11:03

Rio - Flora Gil compartilhou, nas redes sociais, registros do encontro de Gilberto Gil com Fernanda Montenegro na noite de domingo (19), no teatro do Copacabana Palace, no Rio. O momento aconteceu após a apresentação de "Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir", espetáculo em que a atriz dá voz a trechos de "A Cerimônia do Adeus" e que faz parte de uma série de leituras especiais montadas para celebrar seus 80 anos de carreira.

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Flora esteve acompanhada do marido, da jornalista Andréia Sadi e do ator Leo Fuchs. Depois da apresentação, o grupo posou ao lado de Fernanda, e a empresária compartilhou sua satisfação em estar presente para a peça: “Todas as luzes para a maior de todas. Fernanda Montenegro é a maior”.



A presença de Gilberto Gil também dá outra dimensão ao encontro. Com mais de seis décadas de carreira, o cantor e compositor é um dos nomes mais importantes da música brasileira, reconhecido tanto por sua contribuição artística quanto por seu papel na Tropicália e na vida cultural do país. Assim, a noite reuniu dois artistas que, em campos diferentes, ajudaram a moldar a cultura brasileira contemporânea.



Andréia Sadi também publicou registros da apresentação e do encontro com Fernanda Montenegro. Na legenda, descreveu a experiência como “quase impossível” de traduzir e definiu a noite como “espetáculo” e “inesquecível”. Em outro trecho, agradeceu à atriz: “Dona Fernanda é um happening. Sorte e privilégio do País que tem dona Fernanda. Viva”.