João Guilherme celebra aniversário de cachorro adotado com a ex-namorada Bruna Marquezine - Reprodução Instagram

João Guilherme celebra aniversário de cachorro adotado com a ex-namorada Bruna MarquezineReprodução Instagram

Publicado 20/04/2026 21:44 | Atualizado 20/04/2026 21:58

Rio - João Guilherme compartilhou, nesta segunda-feira (20), um álbum de fotos em comemoração ao segundo aniversário de Haku, seu cachorro da raça Dachshund, popularmente conhecido como “salsicha”. O animal foi adotado durante o relacionamento com Bruna Marquezine. Nas redes sociais, familiares e amigos do ex-casal interagiram com a postagem, enquanto a atriz não comentou.

"2 anos de vida. Haku-kun", escreveu o ator, ao reunir registros ao lado do pet.

Nos comentários, parentes e pessoas próximas marcaram presença. A mãe do artista deixou uma mensagem carinhosa: "Meu amor lindooooo!!! Amoooo muito esse neném." Já Lucca Picon, cunhado de Bruna, reagiu: "Aí coisa linda do titio." Sasha Meneghel, amiga próxima da atriz, também curtiu a publicação.

Durante uma viagem ao Japão, o ex-casal adotou dois cães: Haku e Chihiro, um Poodle Toy. Os nomes foram inspirados no filme de animação A Viagem de Chihiro, do Studio Ghibli. Após o término, Chihiro ficou com Bruna, enquanto Haku permaneceu com João.

Os dois assumiram o relacionamento em agosto de 2024 e anunciaram o fim de forma amigável em fevereiro do ano passado, após cerca de seis meses juntos.