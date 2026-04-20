Pablo termina namoro após vazamento de fotos íntimas: 'Chorei de raiva' - Reprodução Instagram

Pablo termina namoro após vazamento de fotos íntimas: 'Chorei de raiva'Reprodução Instagram

Publicado 20/04/2026 19:17

Rio - A cantora Pabllo Vittar usou as redes sociais, nesta segunda-feira (20), para falar sobre o fim de um relacionamento recente. Segundo a artista, a decisão de terminar veio após descobrir que o então parceiro teria compartilhado com amigos imagens íntimas enviadas por ela, além de fazer comentários negativos a seu respeito.

“Já chorei horrores. Um choro de raiva e frustração por pensar como pude ser tão idiota”, afirmou em um vídeo.

Pabllo explicou que o envolvimento começou no início do ano e que estava emocionalmente envolvida. “Essa pessoa me tratava super bem, a gente estava em sintonia. Fazia tempo que eu não encontrava alguém assim, com quem eu pudesse ser o Phabullo Rodrigues da Silva”, disse.

A situação, segundo ela, veio à tona após um aviso de um amigo. “Um belo dia, recebi uma mensagem dizendo que ele estava mostrando fotos íntimas minhas em rodas de amigos. Não eram fotos nua, mas imagens íntimas que eu enviava para essa pessoa”, relatou. “Aí veio a parte pior: a pessoa falava mal de mim, dizendo o quanto eu era besta e ingênua.”

A cantora também refletiu sobre suas experiências amorosas. “Tive poucos relacionamentos e nunca acreditei completamente em alguém.”

“Sempre fui a gay rejeitada, afeminada, que ninguém queria. Quando a gente encontra alguém que parece corresponder às nossas expectativas… é frustrante. Descobri que era tudo mentira. Como eu fui idiota”, completou.

Ao final, Pabllo deixou um alerta aos seguidores. “Se protejam de pessoas, não falem da sua vida toda para alguém que parece ser o amor da vida de vocês. Está se envolvendo com alguém, cuidado. Me frustrei.”