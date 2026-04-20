Michelle Barros espera o primeiro filho com Shia Phoenix Reprodução/Instagram

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Rio - Michelle Barros revelou que está esperando o primeiro filho com Shia Phoenix. Nesta segunda-feira (20), a jornalista e o ator posaram juntos e comunicaram a novidade. Vale lembrar que ela já é mãe de Arthur, de 27 anos, fruto de uma relação anterior. 
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Michelle e Shia começaram o relacionamento no reality 'A Fazenda 17' - Reprodução/Instagram
Michelle Barros e Shia Phoenix - Reprodução/Instagram
Michelle Barros espera o primeiro filho com Shia Phoenix - Reprodução/Instagram
"Estamos grávidos! Vamos compartilhar tudo por aqui com vocês", anunciaram em publicação conjunta. 
O relacionamento de Michelle Barros e Shia Phoenix teve início no confinamento de "A Fazenda 17", da Record. No reality show, a jornalista afirmou se casada e o ator mencionou ter uma pessoa fora do programa, mesmo assim os dois acabaram se envolvendo.  