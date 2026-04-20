Bruna Furlan está em remissão do câncer de mama Reprodução/Instagram
Neta de Carlos Alberto de Nóbrega anuncia remissão do câncer de mama
Bruna Furlan realizou exame que não identificou células cancerígenas no organismo dela
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Jornalista aproveitou o domingo para postar uma reflexão
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