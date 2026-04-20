Bruna Furlan está em remissão do câncer de mama Reprodução/Instagram

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Rio - Bruna Furlan, de 25 anos, comunicou nesta segunda-feira (20) que entrou em remissão do câncer de mama diagnosticado em dezembro do ano passado. A neta de Carlos Alberto de Nóbrega celebrou a boa notícia em publicação nas redes sociais. 
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Bruna Furlan foi diagnosticada com câncer no fim de 2025 - Reprodução/Instagram
Carlos Alberto de Nóbrega e a neta Bruna Furlan - Reprodução/Instagram
Bruna Furlan - Reprodução/Instagram
Bruna Furlan está em remissão do câncer de mama - Reprodução/Instagram
"Oficialmente em remissão. Remissão completa da metástase e parcial da mama! Muito obrigada a todas as orações, todo o apoio e carinho, e principalmente aos meus médicos e enfermeiras!", escreveu na legenda. 
A influenciadora detalhou a realização do exame que constatou a recuperação da doença. "Oi, gente. Eu ainda estou bem emocionada, sem saber como reagir e não estou conseguindo processar a informação. Meu dia começou muito tenso porque fui ao hospital refazer o PET, o exame que identifica tumores e pontos de células cancerígenas. Apesar de eu apresentar melhora nas consultas, ainda não sabia muita coisa", disse. 
Emocionada, Bruna conversou com a médica que identificou a melhora no quadro clínico. "Ela mostrou o comparativo dos exames e eu não tenho mais metástase. Remissão completa e a remissão parcial na mama. Eu ainda vou fazer a cirurgia e depois devo repetir alguns exames. Mas desde o começo, os meus médicos sempre acreditaram e fizeram o protocolo pensando na cura."