Alessandra Ambrosio exibe viagem romântica na Indonésia e revela tatuagem com namorado - Reprodução Instagram

Alessandra Ambrosio exibe viagem romântica na Indonésia e revela tatuagem com namoradoReprodução Instagram

Publicado 20/04/2026 16:52

Rio - A modelo Alessandra Ambrosio publicou, nesta segunda-feira (20), um novo álbum de fotos nas redes sociais com registros da viagem que fez ao lado do namorado, Buck Palmer, para a ilha de Sumba, na Indonésia. Nas imagens, o casal aparece em diferentes momentos de lazer e proximidade, incluindo um clique que evidencia uma tatuagem feita pelos dois.

Entre os registros compartilhados no Instagram, os dois surgem aproveitando dias de praia, renovando o bronzeado em trajes de banho, além de momentos em restaurantes e durante uma trilha em meio à natureza local. Em uma das fotos, Ambrosio e Palmer aparecem no quarto do hotel, posando diante do espelho do banheiro.

Outro destaque do álbum é a tatuagem de coração no pulso, feita pelo casal como símbolo do relacionamento, iniciado no fim de 2024.

Na legenda da publicação, a modelo escreveu: "Dias de ilha, corações selvagens. Que aniversário lindo, passando a semana neste lugar mágico".