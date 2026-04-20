Sertanejo Juliano assume comando de jato de R$ 80 milhões após show - Reprodução

Sertanejo Juliano assume comando de jato de R$ 80 milhões após showReprodução

Publicado 20/04/2026 22:53

Rio - O cantor Juliano, parceiro de Henrique, chamou atenção fora dos palcos. O artista foi visto pilotando o próprio avião após se apresentar em Picos, no interior do Piauí. A aeronave, avaliada em cerca de R$ 80 milhões, foi adquirida no início deste ano.

O registro começou a circular nas redes sociais depois de ser publicado pela página O Picoense. Nas imagens, o sertanejo surge na cabine ao lado de um copiloto, conduzindo a decolagem logo após o fim do show realizado na última sexta-feira (17). Após a apresentação, ele seguiu viagem de volta ao Tocantins, onde mora.

Ao se deparar com a repercussão, Juliano reagiu de forma descontraída: "Sabia (risos). Vlw pelo registro, amigo".

A publicação gerou comentários entre seguidores, que destacaram a habilidade do cantor também fora da música. “O príncipe é só emoção”, escreveu uma internauta. Outra brincou: “Tocar violão é mais difícil, e ele toca.”