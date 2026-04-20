Gilberto Gil e Preta Gil em novo registro - Reprodução/Instagram

Gilberto Gil e Preta Gil em novo registroReprodução/Instagram

Publicado 20/04/2026 19:27

Rio - Gilberto Gil emocionou os fãs nesta segunda-feira (20) ao postar uma foto inédita com a filha Preta Gil, que morreu há nove meses . Preta morreu aos 50 anos após lutar contra um câncer de intestino.

"Nove meses", escreveu ele, acompanhado de um emoji de coração azul. Na foto, os dois aparecem sentados no sofá, enquanto Gil toca um violão.

Nos comentários, fãs e amigos aproveitaram para mandar corações e desejar forças ao cantor. "Nosso eterno amor", disse Maria Gil, irmã de Preta. "Saudosa e eterna Preta… saudades", comentou outra seguidora.

