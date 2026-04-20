Gilberto Gil e Preta Gil em novo registroReprodução/Instagram
Gilberto Gil relembra Preta nove meses após morte da filha
Homenagem veio por meio de uma postagem no Instagram
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Jornalista aproveitou o domingo para postar uma reflexão
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