Maria Cândida posta foto de biquíni - Reprodução/Instagram

Maria Cândida posta foto de biquíniReprodução/Instagram

Publicado 20/04/2026 17:18

Rio - A jornalista Maria Cândida, de 54 anos, compartilhou com seus seguidores uma foto de biquíni vermelho neste domingo (19), mostrando seu corpo e suas tatuagens. Como legenda, fez uma reflexão sobre autoamor, autoestima e os padrões de beleza impostos pela sociedade.

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"CRÍTICA | Vai criticar? Pois é… quantas vezes a gente olha pra si mesma e só enxerga defeito. Um detalhe aqui, outro ali, e pronto: a lente vira julgamento. A gente foi treinada a se analisar em partes, nunca no todo. Se quiser, essa foto também permite isso. Sempre vai ter algo fora do padrão, algo para apontar, algo para ajustar. Mas quando você muda o olhar, muda a narrativa. Porque o todo é outra coisa. É presença, é história, é uma mulher inteira que chegou até aqui. E isso não se edita, se reconhece.", escreveu.

Nos comentários, admiradores apoiaram a jornalista. "Musa", escreveu um seguidor. "Linda demais!", afirmou outro. "Linda, vc sabe que foi por inspiração em vc que assumi meus grisalhos", contou uma seguidora.