Madonna no festival 'Coachella' - Reprodução/Instagram

Madonna no festival 'Coachella'Reprodução/Instagram

Publicado 20/04/2026 20:50

Rio - Após participar do show de Sabrina Carpenter no festival "Coachella", na Califórnia, na última sexta-feira (17), Madonna usou seu Instagram para agradecer os fãs pelo apoio e comunicar o furto de seus figurinos. Nos stories, a cantora publicou um texto informando que a jaqueta, espartilho, vestido e outros itens pessoais foram furtados de seu camarim, e que está oferecendo uma recompensa pela devolução segura dos objetos.

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"Ainda voando alto desde sexta-feira à noite no Coachella! Obrigada à Sabrina e a todos que tornaram isso possível. Trazer o Confessions II de volta ao local onde tudo começou foi uma grande emoção! Esse momento de fechar o ciclo foi diferente até eu descobrir que as peças vintage que usei desapareceram – minha fantasia que foi retirada do meu arquivo pessoal – jaqueta, espartilho, vestido e todas as outras roupas. Essas não são apenas roupas, elas fazem parte da minha história. Outros itens de arquivo da mesma época também desapareceram. Estou torcendo e rezando para que alguma alma bondosa encontre esses itens e entre em contato com minha equipe pelo e-mail: Infomaverick2026@gmail.com. Estou oferecendo uma recompensa pela devolução segura. Obrigada de todo o meu coração", escreveu Madonna.

Além da postagem acima, não foram divulgadas mais informações a respeito do furto.