Mariana Rios divide registros com o filho em dia de sol e descansoReprodução Instagram

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O Dia
Rio - A segunda-feira (20) foi de pausa e conexão para Mariana Rios. A atriz dividiu com os seguidores um pouco da rotina ao lado do filho, Palo, de três meses, em um dia ensolarado na área de lazer da casa da família. Nas imagens, o bebê aparece no colo da mãe enquanto os dois aproveitam a piscina. Em outros cliques, Mariana surge acompanhada do noivo, Juca Diniz, e de uma amiga, em um clima descontraído.
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Mariana Rios divide registros com o filho em dia de sol e descanso - Reprodução Instagram
Mariana Rios divide registros com o filho em dia de sol e descanso - Reprodução Instagram
Mariana Rios divide registros com o filho em dia de sol e descanso - Reprodução Instagram
Mariana Rios divide registros com o filho em dia de sol e descanso - Reprodução Instagram
Mariana Rios divide registros com o filho em dia de sol e descanso - Reprodução Instagram


Para o momento, a atriz escolheu diferentes produções de banho, incluindo um conjunto branco com transparência, além de um maiô amarelo e um biquíni preto. Ao compartilhar o álbum, Mariana resumiu o sentimento: “Obrigada, Deus”.

Os comentários da publicação reuniram mensagens de admiração. “Que fase linda!”, escreveu uma seguidora. “Família abençoada”, disse outra.

Palo é o primeiro filho da artista com Juca Diniz, neto do empresário Abílio Diniz, fundador do grupo Pão de Açúcar. O casal está junto há mais de dois anos e já havia falado abertamente sobre o desejo de ter filhos. A gestação foi anunciada em junho de 2025, após um período de desafios.