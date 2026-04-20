Mariana Rios divide registros com o filho em dia de sol e descansoReprodução Instagram
Para o momento, a atriz escolheu diferentes produções de banho, incluindo um conjunto branco com transparência, além de um maiô amarelo e um biquíni preto. Ao compartilhar o álbum, Mariana resumiu o sentimento: “Obrigada, Deus”.
Os comentários da publicação reuniram mensagens de admiração. “Que fase linda!”, escreveu uma seguidora. “Família abençoada”, disse outra.
Palo é o primeiro filho da artista com Juca Diniz, neto do empresário Abílio Diniz, fundador do grupo Pão de Açúcar. O casal está junto há mais de dois anos e já havia falado abertamente sobre o desejo de ter filhos. A gestação foi anunciada em junho de 2025, após um período de desafios.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.