Mariana Rios divide registros com o filho em dia de sol e descanso - Reprodução Instagram

Mariana Rios divide registros com o filho em dia de sol e descansoReprodução Instagram

Publicado 20/04/2026 17:50 | Atualizado 20/04/2026 17:56

Rio - A segunda-feira (20) foi de pausa e conexão para Mariana Rios. A atriz dividiu com os seguidores um pouco da rotina ao lado do filho, Palo, de três meses, em um dia ensolarado na área de lazer da casa da família. Nas imagens, o bebê aparece no colo da mãe enquanto os dois aproveitam a piscina. Em outros cliques, Mariana surge acompanhada do noivo, Juca Diniz, e de uma amiga, em um clima descontraído.