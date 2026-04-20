Alexandra Martins e Antônio Fagundes - Reprodução/Instagram

Alexandra Martins e Antônio FagundesReprodução/Instagram

Publicado 20/04/2026 15:44

Rio - A atriz Alexandra Martins postou em suas redes sociais uma declaração emocionante ao seu marido, o também ator Antônio Fagundes, que completou 77 anos no último sábado (18). Junto à fotos dos dois, Alexandra publicou um texto direcionado ao amado.

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"Não consigo olhar no fundo dos seus olhos sem perder o ar, sem me enebriar. Amo você de janeiro a janeiro. Amo você na primavera, no verão, no outono e no mais profundo inverno. Neste dia meu coraçãozinho acorda transbordando de alegria por comemorar a sua vida. Que seja linda sua nova volta ao sol, que seja com a minha mão atada a sua. Viva você, meu amor, minha vida.", escreveu Alexandra.

Fagundes respondeu a postagem com palavras de carinho à esposa. "Meu amor, minha vida. Meu prêmio. Te amo muito".

Outros amigos do ator e do casal também aproveitaram as fotos para desejar felicidades à Antônio:

"Fofos vcs. Viva Antônio Fagundes", disse Regiane Alves.

"Que alegria! Casal mais lindo e mais alegre que há! Viva Antônio Fagundes. Merece todas as comemorações", escreveu Thiago Fragoso.

"Ah que coisa linda!!!! Parabéns Fafa amado! Celebre! É um presente conviver contigo e com esse amor de vocês!!!", celebrou Aline Midlej.

