Deborah Secco festejou aniversário da irmã Barbara com homenagem nas redes - Reprodução/Instagram

Deborah Secco festejou aniversário da irmã Barbara com homenagem nas redes Reprodução/Instagram

Publicado 20/04/2026 20:55

Rio - Deborah Secco compartilhou um texto no Instagram Stories para comemorar o aniversário da irmã, Barbara Secco, celebrado nesta segunda-feira (20). A atriz também publicou fotos ao lado dos sobrinhos e da filha, Maria Flor.

fotogaleria

"Hoje é dia da minha irmã, minha melhor amiga, minha maior defensora e quem esteve do meu lado por uma vida inteira! Só quem a conhece sabe o tamanho do se coração. Que sorte a minha te ter na minha vida. Te amo", disse ela.

Discreta, Barbara Secco acumula um pouco mais de 30 mil seguidores nas redes sociais. A última publicação dela foi realizada em dezembro de 2024. Enquanto isso, Deborah divide a rotina e a vida pessoal com mais de 26 milhões de seguidores.