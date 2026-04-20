José Loreto com a filha Bella em festa de aniversário - Reprodução/Instagram

José Loreto com a filha Bella em festa de aniversárioReprodução/Instagram

Publicado 20/04/2026 16:40

Rio - O ator José Loreto compartilhou nesta segunda-feira (20) registros da festa de aniversário de 8 anos da filha, Bella. A menina, que já havia comemorado com a mãe Débora Nascimento em uma festa com tema de "O Mágico de Oz", agora ganhou do pai uma celebração de "Wicked", contando inclusive com a presença das personagens do filme.

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"BELLA minha vida, minha privada entupida, meu amor infinito, minha cera no ouvido!!! Te celebro, te vejo feliz, me derreto com seu sorriso e te desejo mais… Parabéns por ser essa menina fantástica. Meu grudinho, minha melhor amiga, que a paz sempre te persiga!! Axé querubim!", escreveu Loreto.

Nas fotos, Bella aparece primeiro usando um vestido rosa, e depois troca para um vestido preto e verde e chapéu de bruxa. O bolo traz referências ao filme e à músicas do musical.