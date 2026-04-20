Marquito iniciou nova fase do processo de recuperação - Reprodução/Instagram

Marquito iniciou nova fase do processo de recuperação Reprodução/Instagram

Publicado 20/04/2026 15:48

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O odontologista Victor Rodrigues compartilhou um registro com o integrante do "Programa do Ratinho", no SBT, e comentou sobre o tratamento. "Estamos iniciando a reabilitação oral, para devolvermos melhor deglutição, fonação e movimentos maxilomandibulares. Seguimos firmes na luta, sempre com Deus no coração", disse nas redes sociais.

Marquito sofreu um mal súbito enquanto pilotava uma motocicleta, perdeu o controle do veículo e teve ferimentos graves. Em razão das lesões, o humorista precisou de cuidados intensivos e chegou a ficar em coma induzido.

Dois dias depois, ele enfrentou uma primeira cirurgia na coluna, considerada delicada, com duração de cerca de quatro horas. Já no início de março, apresentou melhora respiratória, foi extubado, passou a respirar sem ajuda de aparelhos e foi transferido de hospital. No dia 19 de março, Marquito passou por outra intervenção cirúrgica para fixação da coluna cervical.