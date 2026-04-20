Sandra Annenberg posou com o marido, Ernesto Paglia, no casamento de amigaReprodução/Instagram
Sandra Annenberg publica foto romântica com Ernesto Paglia
Jornalistas prestigiaram casamento de uma amiga
Sandra Annenberg publica foto romântica com Ernesto Paglia
Jornalistas prestigiaram casamento de uma amiga
Roberto Carlos chora em show de 85 anos na cidade natal
Cantor se emocionou ao interpretar 'Meu Pequeno Cachoeiro'
Xuxa demonstra apoio à Ana Paula: 'Queria te dar um abraço'
Apresentadora foi mencionada pela jornalista no reality: 'Nunca teve medo de ser ela'
Lívia Andrade tem vida pessoal exposta por Luciano Huck: 'Está namorando'
Apresentador falou sobre o relacionamento da artista com o lutador Poatan no 'Domingão'
Sandy surge com namorado e celebra aniversário dele em show de Fábio Porchat
Discreto, o casal surgiu em um clique com o humorista
Gilberto Gil e Fernanda Montenegro se encontram no Rio
Cantor acompanhou a leitura de textos de Simone de Beauvoir feita pela atriz, ao lado de Flora Gil, Andreia Sadi e Leo Fuchs
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.