Sandra Annenberg posou com o marido, Ernesto Paglia, no casamento de amigaReprodução/Instagram

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Rio - Sandra Annenberg compartilhou um registro em clima de romance com o marido, Ernesto Paglia. A apresentadora do "Globo Repórter" marcou presença no casamento de uma amiga do casal que ocorreu no fim de semana. 
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Ernesto Paglia e Sandra Annenberg estão juntos desde os anos 1990 - Reprodução/Instagram
Sandra Annenberg posou com o marido, Ernesto Paglia, no casamento de amiga - Reprodução/Instagram
"Aos Noivos, que privilégio estar com vocês neste momento tão especial. Esta foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida, amiga-irmã! Te desejo toda felicidade do mundo!", escreveu na legenda. 
Sandra e Ernesto iniciaram o relacionamento na década de 1990 e subiram ao altar em setembro de 1996. Os dois são pais de Elisa Annenberg Paglia, de 22 anos.