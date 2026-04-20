Ana Castela leva tombo em show - Reprodução / Instagram

Ana Castela leva tombo em showReprodução / Instagram

Publicado 20/04/2026 10:04

Rio - Ana Castela passou por um susto durante uma apresentação em Itanhaém, no litoral de São Paulo, neste domingo (19). Logo no início do show, a artista tropeçou e caiu de joelhos no palco, o que mobilizou rapidamente a equipe de bastidores.



Após o tombo, Ana foi amparada por profissionais que estavam próximos. Ao perceber que a cena foi filmada, reagiu com surpresa e comentou: “Gente, eu caí! Eu caí pela primeira vez”. Ainda visivelmente espantada, ouviu a preocupação de um integrante da equipe: “Meu Deus! Machucou, Ana?”. Em seguida, tratou a situação com leveza, rindo do episódio.



Apesar do incidente, a cantora se recompôs rapidamente e deu sequência à apresentação, que contou com grande público. Nas redes sociais, compartilhou momentos do show e destacou a recepção dos fãs: “Não tem coisa melhor que receber esse amor de vocês”.



Antes de subir ao palco, a artista aproveitou o clima do litoral paulista para relaxar. Em publicações nos Stories, apareceu à beira da piscina, onde renovou o bronzeado e exibiu o físico definido.

