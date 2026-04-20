Sandy faz rara aparição com namorado e celebra aniversário dele em show de Fábio Porchat - Reprodução / Instagram

Sandy faz rara aparição com namorado e celebra aniversário dele em show de Fábio PorchatReprodução / Instagram

Publicado 20/04/2026 11:05 | Atualizado 20/04/2026 11:07

Rio - Sandy surgiu em um momento raro ao lado do namorado, Pedro Andrade. Discreta quando o assunto é vida pessoal, a artista foi vista no último sábado (18), em São Paulo, durante a apresentação do espetáculo “Histórias do Porchat”, comandado por Fábio Porchat.