Sandy faz rara aparição com namorado e celebra aniversário dele em show de Fábio PorchatReprodução / Instagram
A ocasião teve um motivo especial: o aniversário de Pedro. O casal aproveitou a noite de stand-up para celebrar a data de forma reservada, em sintonia com o perfil que ambos mantêm desde o início do relacionamento.
O registro do encontro chegou ao público pelas redes sociais do próprio Porchat, que compartilhou um clique ao lado dos dois.
Desde que os primeiros rumores surgiram, em 2024, Sandy e Pedro Andrade optaram por manter a relação longe dos holofotes. A primeira aparição pública dos dois aconteceu apenas em maio de 2025. Pouco depois, a cantora comentou o assunto de forma direta, sem abrir muitos detalhes. "Tô feliz, tá tudo certo. Sempre fui discreta, não é surpresa pra ninguém".
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