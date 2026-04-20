Paolla Oliveira cai no samba e reúne famosos em festa de aniversário - Reprodução / Instagram

Paolla Oliveira cai no samba e reúne famosos em festa de aniversárioReprodução / Instagram

Publicado 20/04/2026 08:20

Rio - Paolla Oliveira comemorou seus 44 anos em grande estilo, com direito a roda de samba, feijoada e a presença de amigos próximos e nomes conhecidos do entretenimento. A celebração aconteceu na casa da artista, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e reuniu convidados como Viviane Araújo, David Brazil, Milton Cunha, Ludmilla e Brunna Gonçalves.



Em vídeo publicado por David Brazil, a aniversariante e Viviane aparecem sambando juntas, cercadas por outros convidados. A trilha sonora da festa ficou por conta de nomes consagrados do samba, que se revezaram em apresentações ao longo da celebração, como Mumuzinho, Arlindinho, Jorge Aragão e Feyjão.

A comemoração também contou com a presença de integrantes da Acadêmicos do Grande Rio, agremiação com a qual Paolla tem forte ligação após ter ocupado o posto de rainha de bateria. Entre os presentes estavam Taty Grande Rio, vice-presidente da escola, e Mestre Fafá, responsável pela bateria.



Dias antes da festa, na quarta-feira (15), a atriz já havia dividido com os seguidores registros da celebração. “24h celebrando a vida. Obrigada por todas as mensagens e carinho”, escreveu ela, ao publicar um álbum de fotos do aniversário.