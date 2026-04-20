Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Wanessa Camargo esteve com Bruno Bevan no sítio de Nicole Bahls, no Rio de Janeiro, neste domingo (19), e revelou que está namorando o ator. A cantora falou sobre a vida amorosa ao ser questionada pela influenciadora digital Patixa Teló.
fotogaleria
Wanessa Camargo assume namoro com Bruno Bevan
"Marido eu não tenho nenhum, não. Esse é o Bruno, meu namorado", disse a cantora. No local, Wanessa conheceu a coelhinha que foi batizada com seu nome e soltou a voz ao lado de alguns amigos. 
Em fevereiro, a assessoria de imprensa de Wanessa confirmou que a cantora e Bruno estavam se "conhecendo melhor", após os dois serem flagrados juntos em um camarote da Marquês de Sapucaí. 
Natural de Niterói, o ator já integrou o elenco de novelas como "O Outro Lado do Paraíso" (2014), "A Dona do Pedaço" (2017) e "Além da Ilusão" (2022), da TV Globo. Ele também é formado em publicidade e faz trabalhos como modelo.