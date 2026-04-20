Roberto Carlos chora em show de 85 anos em CachoeiroReprodução / Instagram
O momento, carregado de memória e afeto, tocou o público presente, que acompanhou a apresentação em clima de comoção.
As homenagens ao Rei não ficaram restritas ao palco. Ainda no mesmo dia, um pouco antes do show, o cantor participou da inauguração de um novo terminal de passageiros no aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, batizado com o nome de seu pai, Robertino Braga. A cerimônia contou com a presença do governador do Espírito Santo, José Renato Casagrande, e do prefeito da cidade, Theodorico de Assis Ferraço.
“As comemorações pelo aniversário do Roberto Carlos não param. Muita emoção na inauguração do aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, o Terminal de Passageiros Robertino Braga, em homenagem ao pai do nosso cantor. Roberto Carlos chegou no avião para a cerimônia a convite do governador do ES, e do prefeito da cidade”, informou a equipe do artista nas redes sociais. Nas imagens divulgadas, o cantor aparece emocionado ao observar a placa de inauguração.
A apresentação em Cachoeiro integrou a turnê “Eu ofereço flores”, título de uma canção lançada por ele em 2023, e aconteceu no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto. A última vez que o artista comemorou o aniversário na cidade havia sido em 2023, também com show especial.
Ainda no embalo das celebrações, Roberto Carlos anunciou mais uma edição de um projeto já tradicional em sua carreira: o cruzeiro temático. O “Navio Roberto Carlos” está confirmado para acontecer entre os dias 6 e 9 de dezembro de 2026, a bordo do MSC Divina, da MSC Cruzeiros.
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