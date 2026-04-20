Roberto Carlos chora em show de 85 anos em Cachoeiro - Reprodução / Instagram

Roberto Carlos chora em show de 85 anos em CachoeiroReprodução / Instagram

Publicado 20/04/2026 13:19

Rio - O aniversário de 85 anos de Roberto Carlos foi marcado por emoção à flor da pele. Durante o show especial realizado na noite deste domingo (19), em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, o cantor não conteve as lágrimas ao interpretar “Meu Pequeno Cachoeiro”, canção que homenageia sua cidade natal.



O momento, carregado de memória e afeto, tocou o público presente, que acompanhou a apresentação em clima de comoção.



As homenagens ao Rei não ficaram restritas ao palco. Ainda no mesmo dia, um pouco antes do show, o cantor participou da inauguração de um novo terminal de passageiros no aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, batizado com o nome de seu pai, Robertino Braga. A cerimônia contou com a presença do governador do Espírito Santo, José Renato Casagrande, e do prefeito da cidade, Theodorico de Assis Ferraço.



“As comemorações pelo aniversário do Roberto Carlos não param. Muita emoção na inauguração do aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, o Terminal de Passageiros Robertino Braga, em homenagem ao pai do nosso cantor. Roberto Carlos chegou no avião para a cerimônia a convite do governador do ES, e do prefeito da cidade”, informou a equipe do artista nas redes sociais. Nas imagens divulgadas, o cantor aparece emocionado ao observar a placa de inauguração.



A apresentação em Cachoeiro integrou a turnê “Eu ofereço flores”, título de uma canção lançada por ele em 2023, e aconteceu no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto. A última vez que o artista comemorou o aniversário na cidade havia sido em 2023, também com show especial.



Ainda no embalo das celebrações,

As homenagens ao Rei não ficaram restritas ao palco. Ainda no mesmo dia, um pouco antes do show, o cantor participou da inauguração de um novo terminal de passageiros no aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, batizado com o nome de seu pai, Robertino Braga. A cerimônia contou com a presença do governador do Espírito Santo, José Renato Casagrande, e do prefeito da cidade, Theodorico de Assis Ferraço.“As comemorações pelo aniversário do Roberto Carlos não param. Muita emoção na inauguração do aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, o Terminal de Passageiros Robertino Braga, em homenagem ao pai do nosso cantor. Roberto Carlos chegou no avião para a cerimônia a convite do governador do ES, e do prefeito da cidade”, informou a equipe do artista nas redes sociais. Nas imagens divulgadas, o cantor aparece emocionado ao observar a placa de inauguração.A apresentação em Cachoeiro integrou a turnê “Eu ofereço flores”, título de uma canção lançada por ele em 2023, e aconteceu no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto. A última vez que o artista comemorou o aniversário na cidade havia sido em 2023, também com show especial.Ainda no embalo das celebrações, Roberto Carlos anunciou mais uma edição de um projeto já tradicional em sua carreira: o cruzeiro temático . O “Navio Roberto Carlos” está confirmado para acontecer entre os dias 6 e 9 de dezembro de 2026, a bordo do MSC Divina, da MSC Cruzeiros.