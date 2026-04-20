Filha de Tata Estaniecki e Júlio Cocielo faz 6 anos e reúne ex-casal em festa em São PauloReprodução / Instagram
Nas redes sociais, Tata compartilhou apenas registros ao lado dos filhos, Beatriz e Caio, enquanto Cocielo seguiu a mesma linha. Apesar disso, vídeos publicados por convidados mostram os dois lado a lado durante o momento do “parabéns”.
Separados desde 2025, após cerca de sete anos de casamento, os dois mantêm uma convivência próxima em eventos ligados aos filhos.
A relação, no entanto, teve capítulos recentes marcados por incertezas. Pouco tempo após o anúncio do término, Tata e Cocielo apareceram juntos e chegaram a trocar beijos no aniversário da influenciadora em novembro. Na época, a ela comentou publicamente sobre a reaproximação:
“Estamos ótimos, graças a Deus. Eu acho que tudo que acontece na vida tem um porquê. Consigo ver o lado positivo das coisas. Eu acho que realmente precisava de uma coisa brusca para ter mudanças mesmo dos dois lados”, explicou.
O trecho, porém, acabou retirado do vídeo original pouco depois. Em seguida, novos rumores de separação ganharam força quando internautas notaram a ausência de Cocielo em fotos de fim de ano e a falta de aliança nos registros de Tata. A confirmação de um novo término veio semanas depois.
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