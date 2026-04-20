Filha de Tata Estaniecki e Júlio Cocielo faz 6 anos e reúne ex-casal em festa em São Paulo - Reprodução / Instagram

Filha de Tata Estaniecki e Júlio Cocielo faz 6 anos e reúne ex-casal em festa em São PauloReprodução / Instagram

Publicado 20/04/2026 15:10

Rio - Tata Estaniecki e Júlio Cocielo voltaram a se encontrar por um motivo especial: o aniversário da filha Beatriz. A menina completou 6 anos e ganhou uma comemoração que reuniu a família em um buffet em São Paulo, neste domingo (19).