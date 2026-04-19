Ana Paula Renault e o pai, Gerardo Renault - Reprodução/ Instagram

Ana Paula Renault e o pai, Gerardo RenaultReprodução/ Instagram

Publicado 19/04/2026 22:08 | Atualizado 19/04/2026 22:23

Rio - O ex-político e advogado Gerardo Renault, pai de Ana Paula Renault, morreu aos 96 anos, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nas redes sociais, a família da participante anunciou a decisão de não comunicá-la sobre o falecimento do patriarca antes do fim do "Big Brother Brasil 26".

No Instagram, as irmãs da jornalista afirmaram que o pedido para que Ana Paula não fosse avisada foi do próprio Gerardo, que a acompanhava no reality show mesmo hospitalizado. "Ele falava que queria que ela encontrasse o caminho profissional dela", disse uma das familiares.

"Foi ele quem pediu que Ana voltasse [ao 'BBB']. Foi ele quem desejou vê-la ocupando novamente esse lugar. E é por amor, por força e, em respeito a esse desejo, que a família escolheu não retirá-la do programa. Neste momento, pedimos respeito à dor de Ana Paula e de todos os seus familiares", afirmou a família.







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A morte de Gerardo Renault acontece a dois dias da final do reality show, que acontecerá na terça-feira (21). Antes do confinamento no "BBB", Ana Paula presenciou o estado de saúde do pai se deteriorar. Em inúmeras situações no reality, a sister afirmou que a saúde de Gerardo era delicada.

Vida e carreira



Natural de Belo Horizonte, Gerardo Henrique Machado Renault iniciou a trajetória pública nos anos 1950, quando ingressou na política. Ele ocupou cargos como vereador, deputado estadual e federal. Ele era presidente do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais.



O advogado foi casado com Vera Cardo Renault, com quem teve três filhos, Gisele, Rene e Cibele. Em seguida, casou-se com Maria da Conceição Machado Renault, mãe de Maria da Conceição e de Ana Paula.