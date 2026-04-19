Sara Andrade dos Reis atuava na Guarda Civil há três anosReprodução / Redes Sociais
Quem era a guarda assassinada na zona sul de São Paulo
Informações preliminares indicam que Sara Andrade dos Reis foi vítima de latrocínio
Quem era a guarda assassinada na zona sul de São Paulo
Informações preliminares indicam que Sara Andrade dos Reis foi vítima de latrocínio
Nova Lei faz PM que matou mulher na zona leste ter aumento salarial duas semanas após o caso
Yasmin Cursino Ferreira atirou contra a ajudante geral Thawanna da Silva Salmázio durante patrulhamento
Hospedagens têm até esta segunda-feira para adotar check-in digital
Turista poderá fazer preenchimento antecipado pelo gov.br
Após falha técnica, voo da Latam com destino a Nova York retorna a Guarulhos
Aeronave foi encaminhada para a manutenção
Guarda civil é morta em suposto latrocínio na Zona Sul de São Paulo
Agente foi encontrada com marcas de tiros após abordagem criminosa
Goiás tem 42% dos casos de síndrome respiratória até dois anos de idade
Estado contabiliza 2.671 casos da doença
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.