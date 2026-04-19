Caso foi apresentado no 26º DP (Sacomã)Reprodução / Google Street View
Guarda civil é morta em suposto latrocínio na Zona Sul de São Paulo
Agente foi encontrada com marcas de tiros após abordagem criminosa
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