Hospedagens devem aderir à Ficha Nacional de Hóspedes (FNRH) DigitalRoberto Castro/MTur
Hospedagens têm até esta segunda-feira para adotar check-in digital
Turista poderá fazer preenchimento antecipado pelo gov.br
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