Ana Castela Globo/Beatriz Damy

Rio - Ana Castela participou do "Altas Horas", da TV Globo, neste sábado (25), e comentou, em tom bem-humorado, que planeja parar de cantar em dois anos para ser fazendeira.
O assunto surgiu quando Serginho Groisman falou sobre o suporte de microfone da Boiadeira. "Nunca tinha visto isso. Um aquário", reagiu o apresentador. "Estamos criando outro já. Esse aqui, tadinho, vai embora", declarou a cantora. "Vai para o Museu Ana Castela", disparou Serginho.
"Boa ideia. É que eu vou parar daqui a uns dois anos, vou ser fazendeira", disse a cantora, surpreendendo o apresentador. "Uai, vou cuidar da fazenda com meu pai. Aí eu lanço umas musiquinhas assim...", acrescentou ela. 
"Aí você vai fazer: 'turnê de despedida da Ana Castela', para lotar estádios durante quatro anos", falou Serginho. "A gente faz o seguinte: trabalha por uns quatro meses, para dez... Acho bom também, eu gosto", disparou a Boiadeira.