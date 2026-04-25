Helena Bonham Carter - Reprodução de vídeo / Netflix

Helena Bonham CarterReprodução de vídeo / Netflix

Publicado 25/04/2026 13:18

São Paulo - A atriz Helena Bonham Carter, de 59 anos, não fará mais parte da quarta temporada de "The White Lotus". A HBO anunciou a mudança nesta sexta (24), pouco mais de uma semana após o início das filmagens da produção na Riviera Francesa.



A atriz britânica havia sido anunciado no elenco em janeiro. Duas vezes indicada ao Oscar, ela é conhecida, principalmente, por papéis na série "The Crown" e na franquia "Harry Potter".

Em comunicado à imprensa internacional, a HBO disse que, com o início da produção, "ficou claro que a personagem que Mike White criou para Helena Bonham Carter não funcionava".

A emissora diz que o papel foi repensado e está sendo reescrito por White, criador da produção vencedora de 16 prêmios Emmy. Uma nova atriz será escolhida e anunciada em breve.



"A HBO, os produtores e Mike White estão tristes por não poderem trabalhar com ela, mas continuam sendo fãs fervorosos e esperam muito poder trabalhar com a lendária atriz em outro projeto em breve", diz a nota.



"The White Lotus" ganhou o carinho do público e da crítica ao satirizar a vida de pessoas ricas em resorts de luxo. As temporadas anteriores, disponíveis no streaming HBO Max, foram situadas no Havaí, na Sicília e na Tailândia. A produção estreou em 2021 e, a cada nova etapa, muda o elenco e a história.



A quarta temporada tem previsão de estreia para 2027 e será ambientada no sul da França. O elenco contará com Sandra Bernhard, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Vincent Cassel, Corentin Fila e Nadia Tereszkiewicz.