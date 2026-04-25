Helena Bonham CarterReprodução de vídeo / Netflix
A atriz britânica havia sido anunciado no elenco em janeiro. Duas vezes indicada ao Oscar, ela é conhecida, principalmente, por papéis na série "The Crown" e na franquia "Harry Potter".
"A HBO, os produtores e Mike White estão tristes por não poderem trabalhar com ela, mas continuam sendo fãs fervorosos e esperam muito poder trabalhar com a lendária atriz em outro projeto em breve", diz a nota.
"The White Lotus" ganhou o carinho do público e da crítica ao satirizar a vida de pessoas ricas em resorts de luxo. As temporadas anteriores, disponíveis no streaming HBO Max, foram situadas no Havaí, na Sicília e na Tailândia. A produção estreou em 2021 e, a cada nova etapa, muda o elenco e a história.
A quarta temporada tem previsão de estreia para 2027 e será ambientada no sul da França. O elenco contará com Sandra Bernhard, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Vincent Cassel, Corentin Fila e Nadia Tereszkiewicz.