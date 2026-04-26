Simone Queiroz passa mal ao vivo - Reprodução de vídeo

Simone Queiroz passa mal ao vivo Reprodução de vídeo

Publicado 26/04/2026 14:18

Rio - Simone Queiroz passou mal ao vivo no fim do SBT Brasil deste sábado (25). Substituta de Cesar Filho na bancada do telejornal, a jornalista sentiu um mal-estar enquanto se despedia do público, fechou os olhos e deixou o estúdio às pressas.



"Perdeu ou quer rever alguma reportagem? Está tudo lá no nosso canal no YouTube e também no nosso site, o sbtnews.com.br", disse Simone, como de costume.

Em seguida, ao anunciar a programação, começou a se confundir. "Você fica agora com o compacto especial da novela Domênica Montero. Uma boa noite, um ótimo domingo. Segunda-feira, Celso... Celso...", falou, antes de sair rapidamente da frente da câmera. Ainda foi possível ouvi-la completar: "Cesar Filho está de volta. Me desculpa, até a próxima".

AGORA: Simone Queiroz passou mal ao vivo devido a uma crise de labirintite no bloco final do “SBT Brasil”.



A jornalista recebeu suporte imediato da equipe e já está retornando para casa (de carona, por precaução). Felizmente, ela confirmou que o pior já passou e está se… pic.twitter.com/BNNVFDOrwa — Didigo Santini (@DidigoSantini) April 26, 2026



Depois da repercussão, Simone usou o Instagram para tranquilizar os seguidores e explicar o que havia acontecido. "Aos amigos que se preocuparam, foi só um susto, já estou bem”, escreveu na legenda do vídeo publicado após o jornal. Depois da repercussão, Simone usou o Instagram para tranquilizar os seguidores e explicar o que havia acontecido. "Aos amigos que se preocuparam, foi só um susto, já estou bem”, escreveu na legenda do vídeo publicado após o jornal.

Na gravação, a apresentadora contou que sofreu uma crise de labirintite. "Pessoal, terminei há pouco o jornal. Eu agora estou me sentindo um pouco melhor. Mas eu tive uma crise de labirintite no finalzinho do jornal. Fiquei muito tonta, me deixou bem desnorteada", afirmou.



Simone também agradeceu ao público pela semana em que esteve à frente do telejornal e lembrou que Cesar Filho retomará o comando da atração a partir de segunda (27). "Mas eu quero agradecer a vocês por essa semana que nós passamos juntos. E lembrá-los que, a partir de segunda-feira, meu amigo Cesar Filho está aqui de volta. Nos vemos na segunda-feira na reportagem".