Simone Queiroz passa mal ao vivo Reprodução de vídeo
AGORA: Simone Queiroz passou mal ao vivo devido a uma crise de labirintite no bloco final do “SBT Brasil”.— Didigo Santini (@DidigoSantini) April 26, 2026
A jornalista recebeu suporte imediato da equipe e já está retornando para casa (de carona, por precaução). Felizmente, ela confirmou que o pior já passou e está se… pic.twitter.com/BNNVFDOrwa
Depois da repercussão, Simone usou o Instagram para tranquilizar os seguidores e explicar o que havia acontecido. "Aos amigos que se preocuparam, foi só um susto, já estou bem”, escreveu na legenda do vídeo publicado após o jornal.
Simone também agradeceu ao público pela semana em que esteve à frente do telejornal e lembrou que Cesar Filho retomará o comando da atração a partir de segunda (27). "Mas eu quero agradecer a vocês por essa semana que nós passamos juntos. E lembrá-los que, a partir de segunda-feira, meu amigo Cesar Filho está aqui de volta. Nos vemos na segunda-feira na reportagem".
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