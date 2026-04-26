Kelzy Ecard vive personagens repleta de segredos em ’Três Graças’ - Divulgação/Claudia Brandão

Kelzy Ecard vive personagens repleta de segredos em ’Três Graças’Divulgação/Claudia Brandão

Publicado 26/04/2026 05:00

Rio - Após um período delicado com a saúde, Kelzy Ecard vive um momento de retomada intensa na carreira. No ar como a misteriosa Helga na novela "Três Graças", da TV Globo, ela destaca o trabalho como parte fundamental do processo de cura do câncer de mama, diagnosticado em dezembro de 2022. Antes do folhetim de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, a atriz integrou o elenco de "Todas as Flores" (2022–2023), que marcou a volta dela às telinhas após a remissão da doença.

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"Já é a segunda novela que faço depois do meu tratamento. Fiz também três peças de teatro antes de começar a gravar 'Três Graças'. Todos esses trabalhos têm participado ativamente da minha cura. O trabalho me regenera, alimenta, inspira e acolhe. Só tenho a agradecer por essa oportunidade incrível e pelo carinho desse público maravilhoso da novela", declara.

A personagem chegou em "Três Graças" para ser cuidadora de Josefa (Arlete Salles) e substituir Claudia (Lorrana Mousinho) na casa de Arminda (Grazi Massafera) após a cúmplice de Rogério (Eduardo Moscovis) ser alvo de um atentado planejado por Santiago Ferette (Murilo Benício).

"O Guilherme (Gobbi, produtor de elenco) assistiu aos três trabalhos em teatro que eu fiz ano passado e depois de uma das apresentações, ele me fez a primeira sondagem e aí ficamos torcendo pra que desse certo, e deu!", comemora.

A construção de Helga acompanhou o ritmo de revelações da própria narrativa da trama. "Os autores e a direção foram muito habilidosos em ir revelando aos poucos a personalidade dela e eu fui construindo a partir de cada revelação que me era dada e na relação com os meus colegas em cena, e com a direção."

Para dar vida à personagem, Kelzy mergulhou em referências e também em experiências pessoais. "Um processo muito instigante, um pouco assustador, mas maravilhoso! Eu assisti a vários filmes, mergulhei fundo nas minhas memórias, li coisas, conversei muito com a direção e preparadoras de elenco. Também deixei a minha intuição falar, sempre que a escuto, eu tenho excelente surpresas", afirma.

Um dos pontos intrigantes do folhetim é a relação entre Helga e Arminda. Na história, a cuidadora vira cúmplice da vilã na ocultação dos corpos de Célio (Otávio Muller) e Edilberto (Julio Rocha). Ela demonstra uma devoção intensa à personagem, levantando suspeitas sobre suas motivações.

"A gente está chegando na reta final da novela e a partir de agora vai entender o porque ela é tão devota à Arminda. A maior sorte foi ter a Grazi Massafera como 'cúmplice'! A gente já vinha de uma parceria iniciada em 'Dona Beja', e em 'Três Graças' essa cumplicidade se acentuou. Ela é uma parceira de cena maravilhosa! Criativa, divertida, inteligente, generosa e muito talentosa", elogia.

Nos capítulos mais recentes, Helga assumiu a autoria do assassinato de Célio para livrar a pele de Arminda. A atriz mantém o suspense em torno do motivo da proteção à vilã. "Esse é um mistério que daqui a pouco será revelado", despista aos risos.

O sacrifício de Helga levantou nos telespectadores a suspeita de que a personagem esconde uma paixão por Arminda. Kelzy reconhece que a conexão entre a dupla também passa pela parceria nos bastidores. "A Grazi é uma maravilha de contracenar. É muito fácil se apaixonar por ela como artista, como pessoa...isso tudo transparece em cena!".

Com "Três Graças" entrando em seu último mês de exibição, o desfecho de Helga ainda é incerto e nem a artista sabe como a história dela será concluída. "O final da personagem é ainda um mistério até para mim! Mas com certeza será surpreendente!".

Nos palcos

Em paralelo à novela, Kelzy também faz parte do espetáculo "Caminho de Casa", em cartaz no Sesc Copacabana, e iniciará nova temporada no Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto em maio. A montagem aborda a complexa relação entre mãe e filha, atravessada por conflitos, afetos e memória.

"É um texto lindo da Renata Mizrahi. Mãe e filha tentam se reconectar justamente num momento em que essa mãe está perdendo a memória. Elas redescobrem o afeto entre elas, revisitam suas memórias e criam outras a partir dessa nova realidade", explica.