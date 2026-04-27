Enrique Diaz durante o Domingão com Huck - Reprodução de vídeo

Enrique Diaz durante o Domingão com HuckReprodução de vídeo

Publicado 27/04/2026 09:09

Rio - Intérprete de pastor Albérico em "Três Graças", Enrique Diaz performou Ney Matogrosso na "Batalha do Lip Sync", do "Domingão com Huck", da TV Globo, e levou a melhor na disputa contra Daphne Bozaski. Ao receber o cinturão de vencedor, o ator elogiou o artista e mencionou um 'curso para homens'. Os internautas, então, apontaram que seria uma indireta para Juliano Cazarré.

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"Se tivesse que ter um curso para homens, a primeira matéria mais importante seria sobre Ney Matogrosso. Viva! Ney Matogrosso, a sua obra é sensacional, a sua hombridade", afirmou o artista.

Enrique Diaz: "Se tivesse que ter um curso pra homens a primeira matéria e mais importante é Ney Matogrosso" o shade #Domingão pic.twitter.com/Ee7MXwSU14 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) April 26, 2026

O trecho repercutiu nas redes sociais. Usuários do X, antigo Twitter, sugeriram que a declaração foi uma alfinetada em Cazarré, que anunciou um evento, intitulado "O Farol & A Forja Summit", voltado para homens. O encontro acontecerá entre os dias 24 e 26 de julho, em São Paulo.

"O shade (indireta) do Enrique Diaz pro Cazarré ao vivo", afirmou um internauta. "Enrique Diaz aproveitando o ao vivo pra debochar do curso do Cazarré. Divo", disse outro. "Eu amei a indireta", opinou uma terceira pessoa. Outros comentários como "atitude de rei", "Enrique Diaz gigante" e "divo necessário" também foram publicados no X.

Neste domingo, Fábio Porchat também movimentou as redes sociais ao publicar um vídeo em tom bem-humorado sobre o curso criado por Juliano. Na gravação, o humorista interpreta o personagem Mauro César, um suposto consultor de crise, e ironiza a iniciativa ao comentar detalhes do projeto.

Entenda

Cazarré dividiu opiniões ao divulgar o evento "O Farol & A Forja Summit", que descreveu como "o maior encontro de homens do Brasil", nas redes sociais, e explicou que a programação do evento será dividida em três eixos. O primeiro dia terá foco em vida profissional, liderança, empreendedorismo, mercado digital e legado. O segundo será dedicado à vida pessoal, família, virtudes, paternidade, saúde masculina, dieta, treino e cultura. Já o terceiro abordará temas como "masculinidade e cristianismo", "vida de oração", "batalha espiritual" e "Santa Missa".



A publicação rendeu críticas ao ator. Elisa Lucinda escreveu: "Desculpa, meu colega Cazarré, mas não me parece razoável tamanho atraso no seu pensar". Marjorie Estiano comentou: "Juliano... você não criou... você só está reproduzindo em maior ou menor grau, na verdade, um discurso que já é ampla e profundamente difundido, enraizado e que mata mulheres todos os dias". Outras celebridades como Claudia Abreu, Betty Gofman e Paulo Betti também detonaram o artista.

Ao mesmo tempo, o anúncio reuniu mensagens de apoio. Edwiges Parra saiu em defesa de Cazarré e afirmou que a proposta estaria sendo criticada por pessoas que, segundo ela, não compreenderiam "do que se trata a proposta do Forja". Daniel Erthal comentou: "Firma! Faço questão de estar presente! Partiu bonde do Rio". Monica Carvalho declarou: "Continua. A presença da luz sempre perturba aqueles que fizeram da escuridão um lar. Deus no comando sempre".

