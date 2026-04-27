Troféu Imprensa 2026 consagra Ana Maria Braga e Gloria Pires - Reprodução / SBT

Troféu Imprensa 2026 consagra Ana Maria Braga e Gloria PiresReprodução / SBT

Publicado 27/04/2026 09:03 | Atualizado 27/04/2026 09:14

Rio - A 56ª edição do Troféu Imprensa levou ao ar, neste domingo (26), uma celebração marcada por encontros raros, discursos sobre união na TV aberta e homenagens que revisitaram trajetórias históricas. Com o tema dos 75 anos da televisão brasileira, a cerimônia reuniu nomes de diferentes emissoras no palco do SBT.

Entre os momentos mais comentados da noite, Ana Maria Braga cruzou os estúdios da TV Globo para receber dois prêmios e defender um discurso de integração entre concorrentes. "Nós não concorremos, estamos juntos", afirmou. Recebida por Celso Portiolli e Patricia Abravanel, ela também agradeceu à direção da Globo pela liberação e destacou o simbolismo do encontro entre emissoras.



A apresentadora ainda refletiu sobre sua trajetória e o reconhecimento na TV, ao comentar a longevidade da carreira e os desafios do trabalho diário. Ela levou o Troféu Internet por melhor programa diário com o "Mais Você" e também foi homenageada por sua história na televisão.

Outro momento de emoção ficou por conta de Gloria Pires, que recebeu o troféu “Pela Sua História”. A atriz relembrou a primeira vez em que subiu ao palco para receber a estatueta das mãos de Silvio Santos, após o sucesso em Mulheres de Areia. "É muito emocionante, eu tenho muita honra de estar aqui", disse, ao citar o pai, o ator Antônio Carlos Pires.

"Não é fácil, principalmente novela, tantas horas, tão pouco tempo para se refazer, descansar, ter que estar sempre bem, sempre com o texto na ponta da língua, com o seu melhor para oferecer", completou.



O grande destaque da noite foi William Bonner, que acumulou 33 prêmios ao longo dos anos e levou todos para casa de uma vez. "Agradeço desde já por me encontrar neste palco tão histórico da televisão brasileira. Eu tenho 62 anos, mas o Troféu Imprensa eu acompanho desde criança, acho que todo mundo aqui acompanhou, sabe da importância e da relevância que tem esse prêmio", declarou.



Já Luciano Huck celebrou a força da TV aberta ao receber homenagens por sua trajetória e 11 prêmios acumulados durante as edições. “Tem tantas formas de consumir conteúdo, mas o único que é de graça e democrático é a TV aberta, então cá estamos”, disse.

Sandra Annenberg levou dois prêmios como melhor apresentadora de telejornal, conquistas de edições anteriores, e destacou o simbolismo do encontro entre profissionais de diferentes casas: "A gente está vivendo aqui um momento histórico".

Na dramaturgia, Alexandre Nero voltou a ser premiado por personagens marcantes como o Comendador de "Império" (2014) e Romero Rômulo, de "A Regra do Jogo" (2015).

Como manda a tradição, o público também teve papel decisivo. Após votação popular, os escolhidos receberam o Troféu Internet, enquanto o júri definiu os vencedores oficiais do Troféu Imprensa.

Confira os vencedores:



Melhor Novela: “Beleza Fatal” (júri) e “Vale Tudo” (internet)

Melhor Programa de Auditório: “Programa Silvio Santos” e “Domingão com Huck” (júri – empate) e “Programa Silvio Santos” (internet)

Melhor Jornal: “Jornal Nacional”

Melhor Jornalista: Sandra Annenberg

Melhor Atriz: Débora Bloch (júri e internet)

Melhor Ator: Alexandre Nero (júri e internet)

Melhor Apresentadora: Ana Maria Braga (júri) e Patricia Abravanel (internet)

Melhor Apresentador: Celso Portiolli e Luciano Huck (júri – empate) e Celso Portiolli (internet)

Melhor Reality: “A Fazenda” (júri e internet)

Melhor Programa Diário: “Mais Você” (júri e internet)

Melhor Conteúdo Infantil: “Mundo da Lua” (júri) e “Sábado Animado” (internet)

Melhor Cantora: Simone Mendes (júri) e Ana Castela (internet)

Melhor Cantor: João Gomes (júri e internet)

Melhor Música: “P do Pecado” (júri e internet)

Revelação do Ano: Pedro Novaes (júri e internet)

Criado em 1958 pelo jornalista Plácido Manaia Nunes, o Troféu Imprensa passou por uma reformulação em 1970, quando foi incorporado ao SBT por Silvio Santos, que transformou a premiação em um dos eventos mais tradicionais da televisão brasileira.