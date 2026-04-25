Juliano Cazarré - Reprodução do Instagram

Juliano CazarréReprodução do Instagram

Publicado 25/04/2026 09:14

Rio - Juliano Cazarré revelou que a procura pelo seu evento voltado a homens, intitulado "O Farol & A Forja Summit", que acontecerá entre os dias 24 e 26 de julho, em São Paulo, aumentou depois dele receber críticas nas redes sociais sobre o encontro. Em um vídeo publicado no Instagram, nesta sexta-feira (24), o ator, que interpretou Jorginho Ninja em "Três Graças", também apontou que o número de seguidores cresceu e agradeceu às pessoas pela "publicidade grátis".

"Tudo isso aconteceu. Eu só posso agradecer, primeiro, a todo mundo que veio aqui criticar e acabou jogando o nosso evento na mídia e na boca de todo mundo. Obrigado!. São mais de 400 mil novos seguidores. Sejam bem-vindos aí! Espero que vocês gostem dos conteúdos que eu faço. O nosso evento também já tem milhares de pré-inscritos. A gente tinha 500 pessoas, a última vez que eu vi já tinha mais de 5 mil. Decuplicou! Então, obrigado a todo mundo aí que fez essa publicidade grátis", comentou.

"Mas, acima de tudo, obrigado a todo mundo que chegou agora no meu canal, que escreveu para demonstrar apoio. Vamos tentar continuar lutando com serenidade por aquilo que a gente acredita: por homens melhores, por pais melhores, por uma sociedade menos violenta, que seja realmente plural, que aceite as divergências, aceite opiniões diferentes. Vamos continuar lutando por famílias mais estruturadas, mais sólidas. Um país se constrói das famílias para cima. O país não se constrói da burocracia para baixo. Vamos fortalecer a família, que é a base de uma sociedade saudável", destacou.

Em seguida, Juliano explicou que trabalhou por três meses em silêncio, ao lado da mulher, Letícia, e da família, no projeto "mais importante" de sua vida agora. "Nos últimos dias, foram críticas, interpretações distorcidas. Ataques que vêm de gente que realmente não quer entender, que prefere simplesmente diminuir ou demonizar aquilo que não concorda. Isso não é novo", ressaltou.

"Toda essa confusão prova para mim que tem algo que precisa ser feito. O que é vazio não incomoda, o que é superficial não gera reação nenhuma. Agora, quando você tenta falar de família, de responsabilidade, de colocar ordem dentro da casa, com base em princípios, principalmente, cristãos, isso mexe. E foi exatamente por isso que esse outro projeto não parou", completou.

Na mesma publicação, Cazarré anunciou a criação de "A Casa Sobre a Rocha". "Uma comunidade para homens, mulheres, casais, mães, famílias. Para pessoas que já entenderam que não dá para viver no automático dentro de casa. Quero criar uma comunidade baseada nos princípios de Nosso Senhor Jesus Cristo, da bíblia, com a espiritualidade cristã vivida no dia a dia", explicou.

Confira:







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Entenda

Cazarré anunciou o evento "O Farol & A Forja Summit", que descreveu como "o maior encontro de homens do Brasil", nas redes sociais, e explicou que a programação do evento será dividida em três eixos. O primeiro dia terá foco em vida profissional, liderança, empreendedorismo, mercado digital e legado. O segundo será dedicado à vida pessoal, família, virtudes, paternidade, saúde masculina, dieta, treino e cultura. Já o terceiro abordará temas como "masculinidade e cristianismo", "vida de oração", "batalha espiritual" e "Santa Missa".



A publicação rendeu críticas ao ator. Elisa Lucinda escreveu: "Desculpa, meu colega Cazarré, mas não me parece razoável tamanho atraso no seu pensar". Marjorie Estiano comentou: "Juliano... você não criou... você só está reproduzindo em maior ou menor grau, na verdade, um discurso que já é ampla e profundamente difundido, enraizado e que mata mulheres todos os dias". Outras celebridades como Claudia Abreu, Betty Gofman e Paulo Betti também detonaram o artista.



Ao mesmo tempo, o anúncio reuniu mensagens de apoio. Edwiges Parra saiu em defesa de Cazarré e afirmou que a proposta estaria sendo criticada por pessoas que, segundo ela, não compreenderiam "do que se trata a proposta do Forja". Daniel Erthal comentou: "Firma! Faço questão de estar presente! Partiu bonde do Rio". Monica Carvalho declarou: "Continua. A presença da luz sempre perturba aqueles que fizeram da escuridão um lar. Deus no comando sempre".