Rio - Samira desconversou sobre o possível fim da amizade com Juliano Floss depois do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, durante um encontro com fãs na porta dos Estúdos Globo, nesta sexta-feira (24). A atendente de bar disse que estava "focada" em outra coisa.
"O povo quer saber: acabou mesmo a amizade com o Juliano?", perguntou um fã. "Não sei, gente. Não conversei com ninguém. Não sei o que rolou. Não sei, estou focada aqui. O meu dia foi maravilhoso hoje. Fui nos estúdios, foi bem legal", respondeu ela.
Samira responde se acabou amizade com Juliano Floss:
No "Mais Você", Juliano comentou o afastamento de Samira e a repercussão nas redes sociais após sua equipe deixar de seguir a ex-colega de confinamento. "Minha equipe parou de seguir ela, fiquei sabendo. Eu não, eu nunca nem cliquei para seguir, nem parei. Não tenho problema em seguir, mas acho que é difícil a gente se aproximar, para ser sincero", declarou.
Terceiro colocado no reality, ele, ainda, revelou se convidaria a loira para um encontro. "Não, depois de umas fofocas que eu descobri aí, eu não chamo, não... Cada um fica no seu canto, está tudo bem".