Juliano Floss e Samira deixam de se seguir nas redes após fim do 'BBB 26' - Reprodução / TV Globo / Instagram

Juliano Floss e Samira deixam de se seguir nas redes após fim do 'BBB 26'Reprodução / TV Globo / Instagram

Publicado 25/04/2026 08:11

Rio - Samira desconversou sobre o possível fim da amizade com Juliano Floss depois do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, durante um encontro com fãs na porta dos Estúdos Globo, nesta sexta-feira (24). A atendente de bar disse que estava "focada" em outra coisa.

"O povo quer saber: acabou mesmo a amizade com o Juliano?", perguntou um fã. "Não sei, gente. Não conversei com ninguém. Não sei o que rolou. Não sei, estou focada aqui. O meu dia foi maravilhoso hoje. Fui nos estúdios, foi bem legal", respondeu ela.

Samira responde se acabou amizade com Juliano Floss:



“Não sei, gente. Não conversei com ninguém. Não sei o que rolou. Não sei, estou focada aqui”. #BBB26 pic.twitter.com/wwI4wNgyP9 — QG do POP (@QGdoPOP) April 24, 2026

No "Mais Você", Juliano comentou o afastamento de Samira e a repercussão nas redes sociais após sua equipe deixar de seguir a ex-colega de confinamento. "Minha equipe parou de seguir ela, fiquei sabendo. Eu não, eu nunca nem cliquei para seguir, nem parei. Não tenho problema em seguir, mas acho que é difícil a gente se aproximar, para ser sincero", declarou.

Terceiro colocado no reality, ele, ainda, revelou se convidaria a loira para um encontro. "Não, depois de umas fofocas que eu descobri aí, eu não chamo, não... Cada um fica no seu canto, está tudo bem".



