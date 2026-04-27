Shakira durante entrevista ao 'Fantástico' - Reprodução de vídeo

Shakira durante entrevista ao 'Fantástico'Reprodução de vídeo

Publicado 27/04/2026 07:52 | Atualizado 27/04/2026 12:24

Rio - Shakira falou sobre o megashow gratuito que fará em Copacabana, em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, exibida neste domingo (26). A apresentação acontece neste sábado (2) e a expectativa é que reúna milhões de pessoas. A artista define o espetáculo nas areias da praia da Zona Sul como "um sonho".

"Copacabana pra mim é um sonho. Eu sempre sonhei cantar aí. Nessa praia. Porque eu acho que é um lugar mágico, não somente a praia mais famosa do mundo. Acho que se o planeta Terra tivesse um altar, seria a praia de Copacabana", afirmou a cantora colombiana.



Em português, a artista comentou que o Brasil foi um dos primeiros países que a recebeu e explicou o motivo de ter aprendido português primeiro que inglês. "Recebi tanto carinho, tanto amor do público brasileiro que eu queria me aproximar e retribuir um pouco do seu carinho".

Às vésperas da apresentação, Shakira dedica o show em Copacabana às mulheres latinas. "As mulheres carregam uma responsabilidade, solucionam problemas, criam seus filhos. E sem deixar de lado a sensualidade, a alegria", afirmou.

"Eu acho que vai ser o maior show da minha carreira. Tem uma expectativa de mais de 2,5 milhões de pessoas. Então vai ser muito emocionante, vão ter muitas surpresas também para vocês", acrescentou.



A colombiana também falou sobre a parceria com Anitta em "Choka Choka". "Eu sempre quis fazer algo com a Anitta e acho que ela algo comigo. Então para mim é um orgulho, uma honra, cantar com ela. Essa música que a gente fez é espetacular", disse ela, que revelou a mensagem que a apresentação deve deixar: "Para que viemos ao mundo? Viemos para cantar, celebrar, para amar."

Na entrevista, Shakira ganhou uma camisa do Brasil e um boné com a frase 'eu sou carioca'. "Eu sou carioca. Eu tenho sotaque carioca, né?". Ela, inclusive, revelou que os filhos virão com ela para o Brasil. "Gostaria de mostrar as belezas do Brasil, de compartilhar isso com os meus filhos...Eles adoram tudo brasileiro".