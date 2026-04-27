Filhas de Stênio Garcia falam sobre batalha judicial com o pai - Reprodução de vídeo/Record TV

Filhas de Stênio Garcia falam sobre batalha judicial com o paiReprodução de vídeo/Record TV

Publicado 27/04/2026 11:50

Rio - As filhas do ator Stênio Garcia, Cássia e Gaya, se pronunciaram sobre a ação judicial movida pelo pai durante entrevista ao programa "Domingo Espetacular", exibida neste domingo (26). Na Justiça, o artista de 93 anos tenta reaver um apartamento em Ipanema, na Zona Sul do Rio, e afirma ter sido vítima de abandono afetivo por parte das herdeiras.

O ator diz estar passando por dificuldades financeiras, e que as filhas teriam alugado o imóvel sem seu consentimento prévio. "Me incomoda, é muito delicado você ficar assim... Parece sempre que você está disputando uma posição. Eu, com 90 e tantos anos, já passei dessa faixa de interesse econômico, financeiro", disse ele.

As irmãs rebateram essas alegações, segundo Cássia, Stênio possui autonomia. "Ele não se encontra em nenhuma condição financeira vulnerável. Nunca precisou de ajuda nenhuma. Nem financeiramente, nem emocionalmente. Ele é um idoso de alto poder aquisitivo".

Elas ainda relatam um afastamento por parte do pai. "Nunca abandonamos ele. Pelo contrário, o afastamento foi por parte dele. E, mesmo ele tendo se afastado, a gente nunca deixou de procurar ele em momento algum. A gente tenta, mas também não consegue falar com ele".

O ator e sua mulher, Mari Saade, ainda comentaram que se mantêm com o dinheiro recebido por sua aposentadoria, cerca de R$ 7 mil por mês, e que precisariam da renda do imóvel para arcar com gastos mensais em remédios e tratamentos de saúde.

