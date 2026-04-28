Leandro Hassum - Reprodução de vídeo / Record

Leandro HassumReprodução de vídeo / Record

Publicado 28/04/2026 09:03 | Atualizado 28/04/2026 11:20

Rio - Sob o comando de Leandro Hassum, o reality a "Casa do Patrão" estreou na Record, nesta segunda-feira (27), com broncas de Boninho, falta de resultado de prova ao vivo e apresentador atrapalhado. Os assuntos repercutiram nas redes sociais e dividiram a opinião dos internautas.

Idealizador do programa, Boninho chamou a atenção dos participantes em alguns momentos. Em um deles, brigou com Jackson por servir bananas sem que o Patrão e seus Parças tivessem solicitado. Em outro, se irritou com um competidor, Thiago, que brincava com um microfone e até ameaçou o expulsar. "O maior entretenimento tá sendo o Boninho dando esporro no povo", comentou um internauta.

URGENTE! O Boninho ameaçando expulsar o Thiago se ele ficar brincando com o interfone.



“O SENHOR BRINCA COM O MICROFONE, COM O TELEFONE, O SENHOR TÁ ELIMINADO, ENTÃO O SENHOR PARE COM ISSO!" #CasaDoPatrão pic.twitter.com/FnEbfyzY4e — Poc Mágica (@itolindoo) April 28, 2026

A troca do microfone da participante Mariana Bernardino por conta de uma falha e a qualidade das imagens do reality também foram assunto. "A qualidade péssima das câmeras", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Olhem a qualidade do som, das câmeras, do contraste. É a Casa do Apagão. Vergonha alheia", opinou outo. Houve quem defendesse: "Serio que vocês acham ruim a qualidade das câmeras?

Achei boa, até a luminosidade".

Outro motivo de reclamação foi o corte na transmissão ao vivo, já que o público não conseguiu acompanhar o resultado da prova que definiria o Patrão da semana. "O corte seco, encerrando o programa sem o resultado da prova", pontuou um internauta. "A Record simplesmente terminou o programa antes de acabar a prova do patrão… Olha, sinceramente", reclamou outro.

No programa ao vivo da Record, Hassum ainda se atrapalhou ao vivo e anunciou o Jornal da Record ao invés da série Chicago Fire: Herois contra o Fogo - 13° Temporada.

QUAL A SUA NOTA

para a apresentação do Leandro Hassum? #EstreiaCasaDoPatrão pic.twitter.com/30wcwaTdSY — Luiz Ricardo (@excentricko) April 28, 2026

A desenvoltura do apresentador à frente do reality dividiu opiniões. Comentários como "Leandro Hassum como apresentador não me desce de jeito nenhum. Força muito!","gostei do Leandro Hassum no comando da estreia da Casa Do Patrão. Engraçado, divertido e carismático, muitos memes virão" e "o Leandro Hassum não está tão ruim apresentando a Casa Do Patrão , mas ele gesticula muito e às vezes tapa o próprio rosto com as mãos" foram publicados no X.

No Disney +, os telespectadores conferiram que Luis Fellipe Alvim foi o grande vencedor da Prova do Patrão e distribuiu as tarefas para os moradores da Casa do Trampo.



