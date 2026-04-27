Xuxa deixa à mostra grupo de WhatsApp com Anitta e Juliette sobre 'BBB' - Reprodução / TV Globo

Xuxa deixa à mostra grupo de WhatsApp com Anitta e Juliette sobre 'BBB'Reprodução / TV Globo

Publicado 27/04/2026 12:53

Rio - Xuxa Meneghel acabou protagonizando um momento curioso e inesperado durante participação no "Fantástico". Em conversa com Ana Paula Renault, exibida neste domingo (26), a artista revelou a existência de um grupo de WhatsApp dedicado a comentar o "Big Brother Brasil", e acabou expondo parte das mensagens trocadas.



O grupo, batizado de “BBB tretas”, reúne nomes conhecidos do público, como Anitta, Juliette, além de Sasha Meneghel e Junno Andrade. Em tom descontraído, Xuxa chegou a mostrar a tela do celular durante a reportagem, o que permitiu ao público observar trechos das conversas.



“Um passarinho me contou que você tem um grupo de WhatsApp só pra falar de ‘BBB’”, comentou a repórter Renata Capucci. Na sequência, ela questionou: “O que falavam da Ana no grupo?”. Xuxa respondeu sem hesitar: “A única coisa que a gente sabia é que ela ia ser campeã. Você, Ana Paula, falou coisas que a gente gostaria de ter falado, de ter ouvido. Então, foi uma coisa tão necessária”.



As mensagens exibidas incluíam o compartilhamento de notícias sobre o programa e comentários sobre momentos marcantes da temporada. Em um dos trechos, o grupo também mencionou a morte de Gerardo, pai de Ana Paula, aos 96 anos. Outro ponto chamou atenção: a organização para assistir à final do “BBB 26” em conjunto. “Se for [transmitida às] 22h, vem 21h pra falar mal do povo”, escreveu Xuxa.



A troca de mensagens também revelou bastidores divertidos. “Aff, queria ver com vocês”, lamentou Anitta, ao explicar que acompanharia a final de dentro de um avião. Juliette entrou na brincadeira: “Eu vou ter a Xu só para mim. Vocês precisam aceitar”. Já Xuxa se empenhou em manter a amiga atualizada: “Vai ser agora. Vai ser a Ana”. Em seguida, enviou um vídeo de mais de cinco minutos com o momento decisivo. “Filmou?”, perguntou Anitta.



O trecho exibido pelo programa rapidamente repercutiu nas redes sociais. Internautas comentaram detalhes inusitados da cena. “Tudo é fascinante: o tamanho da fonte do WhatsApp da Xuxa, o vídeo dela gravando a tela da TV, a duração de cinco minutos, a ligação feita minutos antes... (risos)”, escreveu um perfil. “Realmente, a gente nunca sabe o que passa na casa dos outros”, ironizou outro. “Eu consigo imaginar a Xuxa na frente da TV fazendo isso”, disse um terceiro. “Divas demais”, resumiu mais um comentário.