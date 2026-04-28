Sophie Charlotte interpreta Gerluce em 'Três Graças' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Sophie Charlotte interpreta Gerluce em 'Três Graças'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 28/04/2026 09:12

Rio - Sophie Charlotte comoveu os internautas em uma cena de Gerluce, sua personagem na novela "Três Graças", da TV Globo, que foi ao ar na noite desta segunda-feira (27), e recebeu diversos elogios dos internautas. Na sequência, a filha de Lígia (Dira Paes) relatava para o noivo, Paulinho (Romulo Estrela), o encontro que teve como a bebê de Lena (Barbara Reis) e a conexão que sentiu com a menina, mesmo sem saber que se tratava da neta dela.

"Eu não sei o que me deu para pegar essa bebê no colo. Mas eu senti uma conexão tão profunda", disse Gerluce, que foi consolada por Paulinho. "Não está fácil para você passar por isso. Sua neta sumiu, você está... É normal sentir isso".

A desenvoltura de Sophie na cena foi exaltada pelos internautas. "Sophie Charlotte, eu não tenho nem mais elogio pra você. Acho que vou esculpir um troféu dos Emmys com minhas próprias mãos pra te dar", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Sophie Charlotte é muito atriz, que atuação esplendorosa", disse outro. "Sophie Charlotte perfeita. Gerluce, eu te amo", disparou uma terceira pessoa.

Comentários como "meio que a Sophie Charlotte é a melhor protagonista dessa década", "cena fortíssima", "que cena forte, eu estou aos prantos agoniada. Sophie Charlotte você é atriz", "