Patrícia Poeta divide opiniões com coreografia ao vivo

Rio – A apresentadora Patrícia Poeta comemorou o Dia Internacional da Dança com uma performance no final do “Encontro” desta quarta-feira (29). No programa, ela se apresentou ao som de uma versão em funk da música “Waka Waka” da Shakira, junto de Aline Maia e do grupo Oz Crias.

Nas redes sociais, a coreografia protagonizada por Poeta recebeu comentários mistos dos internautas. Enquanto alguns aprovaram a dança e acharam a apresentação descontraída e divertida, com falas como “Patricia adora desafios arrasou!” e “Arrasou muito!!”, outros a qualificaram como vergonhosa.

Entre as críticas à apresentadora, uma internauta disse, “Eu aqui com vergonha alheia, no celular!”, e outra comentou, ainda, “Desnecessário”.

A performance da música da artista colombiana vem poucos dias antes do show de Shakira em Copacabana, no evento gratuito de “Todo Mundo no Rio” neste sábado (2).
