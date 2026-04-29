Leandro Hassum Reprodução de vídeo / Record
O Hassum chamando o Luís de LÍDER e corrigindo para patrão #CasaDoPatrão pic.twitter.com/JrUfhdNJpp— Bonin ON (@BoninhoComenta) April 29, 2026
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