Leandro Hassum - Reprodução de vídeo / Record

Leandro Hassum Reprodução de vídeo / Record

Publicado 29/04/2026 09:38

Rio - Leandro Hassum se confundiu e quase usou o termo "líder", do "Big Brother Brasil", na "Casa do Patrão", da Record, na noite desta terça-feira (28). Tudo aconteceu quando o apresentador disse ao público que conversaria com o Patrão da semana, Luís Fellipe Alvim.

"Agora vamos conversar com nosso líd… Nosso grande Patrão, o Luís", afirmou Leandro, se corrigindo a tempo.

O Hassum chamando o Luís de LÍDER e corrigindo para patrão #CasaDoPatrão pic.twitter.com/JrUfhdNJpp — Bonin ON (@BoninhoComenta) April 29, 2026

A gafe do apresentador, entretanto, não passou despercebida pelos internautas. "Leandro Hassum quase meteu um "líder" agora", disse um usuário do X, antigo Twitter. "Eu ri, não aguentei", confessou outro. "Eu sabia que isso ia rolar", comentou uma terceira pessoa.