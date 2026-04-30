Repórter Heloísa Villela é interrompida ao vivo no Congresso e rebate acusação de fake news - Reprodução / ICL

Repórter Heloísa Villela é interrompida ao vivo no Congresso e rebate acusação de fake newsReprodução / ICL

Publicado 30/04/2026 12:54 | Atualizado 30/04/2026 13:06

Rio - Um momento de tensão marcou a transmissão ao vivo de um telejornal do portal ICL Notícias na manhã desta quinta-feira (30). A repórter Heloísa Villela foi interrompida enquanto comentava um tema político diretamente do Congresso Nacional.



Durante a entrada ao vivo, uma mulher não identificada invadiu o enquadramento e contestou a fala da jornalista. “É desinformação, fake news que ela está falando”, disparou a invasora. Sem recuar, Heloísa respondeu de forma direta: “É pessoa que circula no Congresso, que não sabe de nada e que fica se intrometendo no trabalho dos outros”.



A interrupção seguiu com troca de acusações. “Fala que é só para o pessoal do 8 de janeiro”, insistiu a mulher. A repórter reagiu: “Ninguém te convidou para participar aqui. A gente está trabalhando. Não é sobre o 8 de janeiro, você está desinformada. Vai ler a lei”.



Mesmo com o clima tenso, Heloísa manteve a análise e reforçou seu argumento. “O projeto de lei inclui progressão de pena para todos os crimes. Então não tem condição”, afirmou. A mulher voltou a contestar: “É mentira. Não é isso”. A jornalista concluiu: “É esse tipo de coisa que a gente enfrenta o tempo todo. A desinformação que o pessoal fica ouvindo na extrema-direita, nos grupos do WhatsApp e repete. Ouve os deputados que mentem pra eles e repete”.



Diante da situação, a apresentadora Vivian Mesquita decidiu interromper o link. “Helo, nem vamos dar mais palco aqui. Já volto contigo já, já, você me dá um alô aqui. Uma falta de respeito gigantesca, a gente não vai admitir isso aqui, a Helo está fazendo o trabalho dela”, disse.

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