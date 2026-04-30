Ana Paula durante o 'Saia Justa' - Reprodução de vídeo / GNT

Ana Paula durante o 'Saia Justa'Reprodução de vídeo / GNT

Publicado 30/04/2026 07:46

Rio - Campeã do "BBB 26", Ana Paula Renault participou do "Saia Justa", do GNT, comandado por Eliana, Bela Gil, Juliette, Tati Machado e Erika Januza, e voltou a falar sobre o misto de sentimentos depois de se tornar milionária, devido a vitória no reality show, e a perda do pai, Gerardo Renault, aos 96 anos.

"Eu ainda não consegui entender nada de forma plena: não consegui ficar feliz de forma plena ou ficar triste de forma plena, mas só de estar aqui, acho que tudo tem valido a pena!", afirmou ela, que reforçou o discurso de que aceitou retornar ao "BBB" dez anos depois para "buscar sua aposentadoria". "Deu certo. E minha outra missão era resgatar, de certa forma, minha realização profissional e eu estou aqui com vocês, isso não tem preço", destacou.

Ana Paula: "Aconteceram várias coisas, que eu não consegui entender nada de forma plena. Não consegui ficar feliz de forma plena, triste de forma plena... Só de tá aqui tudo tem valido a pena, porque foi um dos meus compromissos!" #SaiaJusta pic.twitter.com/Jav36A2QFD — Central Reality (@centralreality) April 30, 2026

Ao falar sobre a perda do pai, ela se emocionou: "É muito clichê falar que Deus escreve certo por linhas tortas, doloridíssimas, mas Ele me salvou de algo que talvez eu não conseguiria me retirar depois. Só eu sei o quão forte é minha relação com meu pai, e é por isso que estou aqui hoje sobrevivendo, vivendo e eu tenho certeza que vou conseguir superar tudo por causa desse roteirista. E o jeito que aconteceu acho que tinha que ter acontecido", avalia.

"O roteirista é maluco, mas acho que têm alguns fundamentos porque, se fosse em outras circunstâncias, e todas minhas amigas sabem da importância que ele tem na minha vida,, eu não conseguiria", acrescentou.

Ana, você é forte e não está sozinha! #SaiaJusta pic.twitter.com/7Kq3j7yzry — Canal GNT (@canalgnt) April 30, 2026

No programa, Ana Paula também revelou o que teria contribuído na sua vitória no "BBB 26". "Acho que as pessoas resolveram me dar um crédito, porque graças a Deus o mundo evoluiu, né? Sou aquela de 2016, um pouco mais cansada, claro, com um pouco mais de inteligência emocional, com mais estratégias de sobrevivência".

"Eu sou aquela de 2016" - Ana Paula Renault #SaiaJusta pic.twitter.com/dXqemWVMm5 — Canal GNT (@canalgnt) April 30, 2026

"Lá em 2016, eu entrei mais 'deixa eu viver isso aqui de qualquer forma', fui atropelando as coisas e vivi. Em 2026, agora, eu entrei para viver, sim, porém eu tinha um objetivo claro, que era ganhar, que era o prêmio e que era ser escutada. Então, a gente pondera muito mais as coisas e aí entram essas estratégias de sobrevivência que a gente já se utiliza isso aqui, porque só nós, mulheres, voltarmos para casa com vida, a gente sabe que já é uma vitória, e também conseguir transformar vidas e conseguir ser levada a sério também é uma luta e glória diária", completou.

Questionada por Juliette sobre o que descobriu algo sobre si no "BBB 26", Ana declarou: "Eu sempre levei pra vida que a gente não consegue controlar o que o outro pensa, e só essa segurança que o tempo nos traz... Não pedir desculpas por sermos quem somos!".

Juliette perguntou se Ana Paula descobriu coisas sobre si, agora na segunda vez que foi ao BBB.



Ana Paula: "Eu sempre levei pra vida que a gente não consegue controlar o que o outro pensa, e só essa segurança que o tempo nos traz... Não pedir desculpas por sermos quem somos!"… pic.twitter.com/3PAvMUXgZ7 — Central Reality (@centralreality) April 30, 2026

Apresentadora fixa

A desenvoltura de Ana Paula agradou os internautas, que sugeriram a campeã do "BBB 26" como a apresentadora fixa da atração. "Ana Paula no "Saia Justa" como convidada agregou muito, inteligente, assertiva e traz aquele tom opinativo que é necessário sem medo sabe? Já pode ser fixa", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "A Ana Paula meio que nasceu pra fazer parte do time de mulheres ricas que apresentam o Saia Justa", opinou outro. "Sem clubismo: Ana Paula Renault nasceu para isso", comentou uma terceira pessoa.