Rio - Às vésperas do megashow de Shakira em Copacabana, Ana Maria Braga dançou "Waka Waka", hit da colombiana, durante o "Mais Você", da TV Globo, na manhã desta sexta-feira (1º). A apresentadora aprendeu a coreografia com os fãs da cantora, que marcaram presença na atração, e mostrou toda sua desenvoltura ao som do sucesso, que foi tema da abertura da Copa do Mundo FIFA 2010.
O show de Shakira, neste sábado (2), promete ser um dos maiores já realizados na cidade maravilhosa, com público estimado em mais de 2 milhões de pessoas. A apresentação deve começar entre 21h30 e 21h45 e contará também com sets dos DJs Vintage Culture e DJ Maz. Para garantir a segurança, um esquema especial com cerca de 8 mil agentes foi montado, envolvendo forças de segurança e equipes de apoio.