Ana Maria Braga dança hit de Shakira no Mais Você - Reprodução de vídeo / TV Globo

Ana Maria Braga dança hit de Shakira no Mais VocêReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 01/05/2026 14:18

Rio - Às vésperas do megashow de Shakira em Copacabana, Ana Maria Braga dançou "Waka Waka", hit da colombiana, durante o "Mais Você", da TV Globo, na manhã desta sexta-feira (1º). A apresentadora aprendeu a coreografia com os fãs da cantora, que marcaram presença na atração, e mostrou toda sua desenvoltura ao som do sucesso, que foi tema da abertura da Copa do Mundo FIFA 2010.



e desde então admiradores ocupam a porta do Copacabana Palace com cartazes, celulares e muita ansiedade para ver de perto a estrela internacional. Nesta quinta (30), a colombiana apareceu na varanda do hotel, sorridente, vestindo um vestido amarelo, e Shakira desembarcou na cidade maravilhosa, na manhã de quarta-feira (29), e desde então admiradores ocupam a porta do Copacabana Palace com cartazes, celulares e muita ansiedade para ver de perto a estrela internacional. Nesta quinta (30), a colombiana apareceu na varanda do hotel, sorridente, vestindo um vestido amarelo, e acenou para os fãs. No mesmo dia, ela visitou o Maracanã.

O show de Shakira, neste sábado (2), promete ser um dos maiores já realizados na cidade maravilhosa, com público estimado em mais de 2 milhões de pessoas. A apresentação deve começar entre 21h30 e 21h45 e contará também com sets dos DJs Vintage Culture e DJ Maz. Para garantir a segurança, um esquema especial com cerca de 8 mil agentes foi montado, envolvendo forças de segurança e equipes de apoio.