Simpática, Shakira acenou ao desembarcar no Rio para show em CopacabanaVictor Chapetta/Brazil News
Nas redes sociais, a organização do Todo Mundo no Rio, que organiza as apresentações na praia de Copacabana, comemorou a chegada da cantora à Cidade Maravilhosa: “Bem-vinda ao Rio, Mami!”, com emojis de coração amarelo.
A Loba, como é conhecida pelos fãs, é a terceira diva pop a se apresentar no megaevento. Madonna foi a responsável por estrear o projeto, em 2024, seguida de Lady Gaga, que arrastou uma multidão de 2,1 milhões de pessoas no ano passado.
Neste ano, o palco montado em frente ao hotel Copacabana Palace quebra os recordes do Todo Mundo no Rio. A estrutura, que já era grandiosa, ficou ainda maior, já que a organização ampliou o espaço para 1.500 metros quadrados.
A cantora também estará mais perto do público. Uma passarela de 25 metros também está sendo instalada. A estrutura ainda é equipada com 680 metros quadrados de telões de led. Para ampliar a visão de quem for assistir ao show, o palco está sendo montado com 2,20 metros de altura, em relação à areia. Ao longo da praia, também serão instaladas 16 torres com som e vídeo, com telões de 45 metros quadrados, para melhorar a experiência dos fãs que escolherem curtir a apresentação mais distante.
Nesta quarta-feira, a Prefeitura do Rio apresentou o plano operacional para o evento e divulgou a programação, que neste ano foi ampliada para facilitar a dispersão do público após o fim do show. Além da colombiana, também se apresentarão: Vintage Culture, das 17h45 às 18h45; Maz, das 19h às 20h30; e DJ surpresa, de 0h15 às 2h.
O megaevento também contará com esquema especial de segurança. Cerca de 8 mil agentes, entre policiais civis, militares, guardas municipais, bombeiros e mais, garantirão a alegria dos fãs da diva pop.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.