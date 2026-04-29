Simpática, Shakira acenou ao desembarcar no Rio para show em Copacabana - Victor Chapetta/Brazil News

Simpática, Shakira acenou ao desembarcar no Rio para show em CopacabanaVictor Chapetta/Brazil News

Publicado 29/04/2026 13:10

Rio - A Loba está em solo carioca! A cantora Shakira chegou ao Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (29), para o megashow gratuito que acontecerá neste sábado (2), na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio.

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