Alane Dias posa com folha e chama atenção ao celebrar Dia da Dança - Reprodução Instagram

Alane Dias posa com folha e chama atenção ao celebrar Dia da DançaReprodução Instagram

Publicado 29/04/2026 22:55

Rio - A atriz, dançarina e ex-BBB Alane Dias usou as redes sociais nesta quarta-feira (29) para celebrar o Dia Internacional da Dança com uma publicação que chamou atenção dos seguidores. Nos cliques, a artista aparece em um ensaio conceitual, posando coberta por uma folha de palha. As imagens destacam equilíbrio, expressão corporal e conexão com a dança.

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Na legenda, Alane refletiu sobre o momento e a própria trajetória. “Depois de um dia inteiro no set, me dei conta de que hoje é Dia Internacional da Dança. E foi tão especial… Eu estava no mesmo estúdio do meu primeiro trabalho em São Paulo, quando me mudei de Belém”, escreveu.“Costumo dizer que venho me descobrindo depois dos 27 anos e, quando olho para essas fotos, me encontro nelas. São as minhas raízes que me movimentam, hoje e sempre”, continuou.A ex-participante do BBB 24 também destacou a importância da dança em sua vida. “Feliz Dia Internacional da Dança para a gente que sabe o quanto ela pulsa forte em cada parte do corpo”, completou.Nos comentários, fãs elogiaram a publicação. “Perfeita”, “lindíssima” e “arrasou” foram algumas das mensagens deixadas na postagem.