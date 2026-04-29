Alane Dias posa com folha e chama atenção ao celebrar Dia da DançaReprodução Instagram
Na legenda, Alane refletiu sobre o momento e a própria trajetória. “Depois de um dia inteiro no set, me dei conta de que hoje é Dia Internacional da Dança. E foi tão especial… Eu estava no mesmo estúdio do meu primeiro trabalho em São Paulo, quando me mudei de Belém”, escreveu.
“Costumo dizer que venho me descobrindo depois dos 27 anos e, quando olho para essas fotos, me encontro nelas. São as minhas raízes que me movimentam, hoje e sempre”, continuou.
A ex-participante do BBB 24 também destacou a importância da dança em sua vida. “Feliz Dia Internacional da Dança para a gente que sabe o quanto ela pulsa forte em cada parte do corpo”, completou.
Nos comentários, fãs elogiaram a publicação. “Perfeita”, “lindíssima” e “arrasou” foram algumas das mensagens deixadas na postagem.
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