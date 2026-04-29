Zezé Di Camargo com as filhas Wanessa, Camilla e ClaraReprodução/Instagram

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Rio - Zezé Di Camargo, de 63 anos, usou seu perfil do Instagram para compartilhar um raro registro com suas filhas Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Clara, de 1 ano, filha do cantor com Graciele Lacerda. Além da foto com as filhas, também publicou um momento dos netos com a caçula. 
"Registro daqueles encontros que aquecem o coração. Mesmo na correria, sempre arrumo um tempo para estar com o que tenho de mais precioso!", disse Zezé Di Camargo na legenda da publicação.
"Amo demais da conta", comentou Camilla Camargo.
Os fãs mostraram-se emocionados com o registro do cantor. "Que lindeza de registro… amor que aquece o coração de verdade. Deus abençoe sempre essa família linda!", escreveu uma seguidora.
No encontro, não esteve presente o filho de Zezé, Igor. A relação com dele com o pai passa por um momento complicado há algum tempo, após a mulher de Igor, Amabylle Eiroa, acusar Graciele Lacerda, atual mulher de Zezé Di Camargo, de criar um perfil falso para atacar as mulheres da família. 
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Netos de Zezé Di Camargo com Clara, filha do cantor
Zezé Di Camargo com as filhas Wanessa, Camilla e Clara