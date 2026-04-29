Vera Viel celebra remissão após câncer raro: 'Sigo firme e forte' - Reprodução Instagram

Vera Viel celebra remissão após câncer raro: 'Sigo firme e forte'Reprodução Instagram

Publicado 29/04/2026 19:04

Rio - A modelo Vera Viel, de 50 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (29) para celebrar a saúde após enfrentar um câncer raro na coxa esquerda. Casada com o apresentador Rodrigo Faro, ela compartilhou um momento da rotina e destacou que segue em remissão da doença.

“Chegando perto dos 51 anos, curada de um câncer na perna e continuo firme e forte”, escreveu.

No início do ano, Vera realizou novos exames de acompanhamento e comemorou os resultados. “Acabei de fazer meus exames, os primeiros do ano, mais um PET scan zerado, mais uma resposta que acalma o coração e confirma que Deus continua cuidando de tudo. Sigo em remissão, com uma fé inabalável e muita gratidão no coração”, afirmou.

A influenciadora foi diagnosticada, em 2024, com um sarcoma sinovial, tipo raro e maligno de câncer. O tumor estava localizado na coxa esquerda. Em outubro daquele ano, ela passou por uma cirurgia para a retirada da lesão no Hospital Israelita Albert Einstein.

Ao anunciar o diagnóstico, Vera também falou sobre o início do tratamento e demonstrou confiança na recuperação. “Quero começar agradecendo a Deus por ter nos mostrado essa doença logo no início, usando pessoas que foram como anjos, e meu marido que insistiu para que eu fosse fazer uma ressonância. Eu tenho um Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno na minha coxa esquerda. Estou pronta pra enfrentar essa batalha!”, declarou.

