Vera Viel celebra remissão após câncer raro: 'Sigo firme e forte'Reprodução Instagram
Vera Viel celebra remissão após câncer raro: 'Sigo firme e forte'
Modelo relembra diagnóstico de sarcoma sinovial na coxa, cirurgia e tratamento, e comemora exames recentes sem sinais da doença
Vera Viel celebra remissão após câncer raro: 'Sigo firme e forte'
Modelo relembra diagnóstico de sarcoma sinovial na coxa, cirurgia e tratamento, e comemora exames recentes sem sinais da doença
Virginia Fonseca exibe 'preparativos' para Copa do Mundo: 'Empolgada'
Influenciadora vive um relacionamento com o jogador Vinicius Jr
Lucas Rangel diz que clonaram seu cartão e revela prejuízo
Foram compradas passagens áereas usando o crédito do humorista
Marcus Majella exibe nova forma física após eliminar mais de 30 kg
Ator de 'Vai que cola' aparece sem camisa em viagem a Búzios e mostra resultado de mudança de hábitos iniciada em 2021
Thaila Ayala mostra detalhes da festa de 40 anos
Evento reuniu famosos no Rio de Janeiro no final de semana
Anitta publica imagens dos bastidores de clipe com Marina Sena
'Mandinga', parceria das cantoras, integra o disco 'EQUILIBRIVM'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.